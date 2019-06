Excuses voor geweld bij homobar New York in 1969: ‘Politie was fout’

‘Ik weet dat wat er toen is gebeurd, niet had mogen gebeuren’, zei O’Neill tijdens een briefing die te maken had met de Gay Pride. ‘De acties van de politie van New York waren fout, dat is duidelijk. De acties en de wetten waren discriminerend en repressief, en daar bied ik mijn excuses voor aan.’

De inval in de Stonewall Inn vond plaats in een tijd dat het volgens de wet voor mannen nog verboden was om met mannen te dansen, en voor vrouwen om dat te doen met vrouwen. Vrijwel alle homobars hielden de politie toen met steekpenningen op afstand, maar in dit geval werd toch besloten tot een politieactie. Voor het eerst vochten de aanwezigen echter terug, en de politie werd verjaagd door de aanwezige dragqueens, homo’s, lesbiennes en transgenders.

Homobeweging

De rellen verspreidden zich, en uiteindelijk waren er meer dan vijfduizend homo’s betrokken bij het bloedige verzet tegen de politie, en de demonstratie die erop volgde. De gebeurtenissen worden nu gezien als het begin van de homobeweging.

‘Ik zweer dat dit nooit zou gebeuren bij de politie van New York in 2019’, zei O’Neill vijftig jaar later. ‘We omarmen alle New Yorkers.’