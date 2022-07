Excuses paus voor misstanden op Canadese kostscholen. ‘Excuses zijn mooi, maar ook gratis’

Paus Franciscus bij aankomst op het Edmonton International Airport in Canada. Beeld via REUTERS

Dag Ben, de paus is deze week op bezoek in Canada, onder meer om excuses aan te bieden aan inheemse bevolkingsgroepen voor misstanden op ‘speciale scholen’. Wat voor scholen waren dat?

‘Het gaat om zogenoemde residential schools, die vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw werden opgericht door de Canadese overheid. Veel van die scholen werden in opdracht van de staat geleid door de katholieke kerk. De scholen kwamen op in de koloniale periode, toen de witte kolonisten voor het eerst tot in de verste uithoeken van het land doordrongen, waar op dat moment nog geen formeel onderwijs was. Kinderen uit inheemse gemeenschappen werden ongevraagd weggehaald bij hun ouders en soms helemaal aan de andere kant van het land in kostscholen geplaatst. Hetzelfde gebeurde vroeger met de Native Americans in de VS en de Aboriginals in Australië.

‘Die uithuisplaatsing gebeurde onder het mom van een goede opleiding, maar daarnaast was de bedoeling om de kinderen los te weken uit hun inheemse cultuur. Ze moesten hun eigen cultuur maar vergeten en mochten ook hun eigen taal niet meer spreken. Deze kinderen moesten worden opgenomen in de Canadese cultuur die, volgens de overheid toen, superieur zou zijn aan de inheemse. In totaal zijn tussen de 150 en 200 duizend inheemse kinderen naar residential schools gebracht, gedeporteerd mag je wel zeggen.’

En wat waren dan die misstanden?

‘Het onderwijs moest zo goedkoop mogelijk, dus waren de leefomstandigheden voor de kinderen doorgaans slecht. Het eten was niet goed, de huisvesting hield te wensen over. Kinderen sliepen met veel op een zaal. Daarnaast was er sprake van mishandeling op grote schaal. Een klap krijgen op school was vroeger niet ongebruikelijk, maar deze kinderen werden zwaar en systematisch mishandeld. Ook was er sprake van seksueel misbruik, zoals dat bij veel andere katholieke kostscholen inmiddels aan het licht is gekomen.

‘Voordat de laatste school werd gesloten in 1996, kwamen de eerste negatieve geluiden over het schoolsysteem al naar boven. Daarvoor was het een soort publiek geheim in de inheemse gemeenschappen, maar een verleden waar veel Canadezen van Europese afkomst weinig van afwisten. Er kwam een onderzoekscommissie, die jaren bezig is geweest om de feiten boven tafel te krijgen. Toen die commissie uiteindelijk in 2015 een rapport publiceerde, spraken ze van een culturele genocide.’

De Canadese premier Justin Trudeau verzocht paus Franciscus in 2017 tevergeefs zijn excuus te maken. Waarom komt de kerk nu toch met excuses?

‘Vorig jaar is het onderwerp opnieuw opgerakeld, toen in British Columbia bij de grootste voormalige residential school van Canada de lichamen van 215 inheemse kinderen werden gevonden. Zij waren daar in de loop van decennia anoniem begraven, zonder ceremonie. Daarna zijn ook bij veel andere voormalige scholen dit soort massagraven aangetroffen. Het gaat inmiddels om meer dan 1.100 kinderen. Of zo'n kind ziek was, een ongeluk had gehad of om het leven kwamen door geweld, is niet duidelijk. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat de discussie in een stroomversnelling kwam.

‘De kwestie is toen bij de katholieke kerk in Canada aanhangig gemaakt. Nu moet wel gezegd worden dat de kerk die scholen leidde in opdracht van de Canadese staat. De staat zelf heeft in 2019 formele excuses gemaakt en toen 20 miljard Canadese dollar (152 miljard euro) voor de compensatie van slachtoffers uitgetrokken. Vorig jaar is een delegatie afgevaardigden van inheemse bevolkingsgroepen afgereisd naar het Vaticaan om paus Franciscus te vragen om excuses. Dat heeft de paus toen ook gedaan, maar dat was voor veel van de inheemse groepen niet voldoende. Daarom is de paus nu in Canada, om ook op Canadese bodem excuses te maken.’

Onlangs was je nog in Nunavut, het autonome Inuit-gebied in het noorden van Canada, voor reportages over klimaatverandering en de positie van de Inuit-minderheid in de samenleving. Hoe staat het inmiddels met de inheemse bevolkingsgroepen in Canada?

‘Zo’n 5 procent van de Canadezen stamt af van de oorspronkelijke bewoners van het land. Je ziet dat die groep nog altijd wordt achtergesteld in de samenleving. Er is nog steeds discriminatie. Ik was in Nunavut, een autonoom gebied dat door de Inuit zelf wordt bestuurd. Ze mogen hun eigen zaken regelen, maar de omstandigheden zijn er niet ideaal. Het zijn afgelegen gemeenschappen, er is weinig werk, mensen zijn de Engelse taal niet machtig, het gemiddeld inkomen ligt laag, alcoholisme is een groot probleem. Wil je een redelijke opleiding volgen, dan moet je toch naar de grote stad en zo raakt men weer los van de gemeenschap.’

Is een excuus op Canadese bodem voldoende voor de slachtoffers en hun nabestaanden, denk je?

‘Veel mensen zullen blij zijn met de erkenning. Maar er zal ook een deel zijn dat meer wil. Excuses zijn mooi, maar ook gratis. Er wordt al langer een discussie gevoerd over financiële compensatie door de katholieke kerk. De Canadese kerk heeft dat tot nu toe alleen op kleinere schaal gedaan. Naast compensatie willen slachtoffers ook vrijgave van katholieke schoolarchieven en teruggave van inheemse artefacten uit de Vaticaanse musea.’