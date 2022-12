‘Excuses moeten voor Suriname niet het eind zijn, maar het begin van een ontwikkeling’

De genodigden kijken in hotel Torarica naar de speech van premier Rutte. Beeld Julius Schrank

Komen er excuses van de Nederlandse staat voor het slavernijverleden? In de zaal in het Torarica Hotel in Paramaribo zijn de aanwezigen deze maandag misschien wel nog benieuwder naar de speech van premier Mark Rutte dan de mensen in het Nationaal Archief in Den Haag.

Verwachtingsvol neemt Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie van Suriname, plaats op een van de knalblauwe stoelen onder de kroonluchter. Hij is een van de kleine veertig genodigden – afkomstig uit de politiek of maatschappelijke en religieuze organisaties van alle bevolkingsgroepen van Suriname – die er deze ochtend via een livestream gaat luisteren naar de toespraak. Om er daarna over door te praten met minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66).

Hoop op erkenning misdaden

Wat Zundert vooral hoopt, zegt hij net voor elven – in Suriname is het vier uur vroeger – is dat premier Rutte erkent dat er destijds misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd. ‘Die erkenning is fundamenteel’, zegt de man die in de weken voorafgaande aan de beladen speech nog deelnam aan sessies in het Catshuis. Tien jaar geleden publiceerde de econoom en voormalige politicus een studie waarin hij hamerde op het belang van herstelbetalingen.

Saskia Kontino, medecommissielid en voorzitter van de Surinaamse rastafaricommissie, zegt dat ze liever een ‘betekenisvolle boodschap’ zou horen van de Nederlandse premier dan excuses. ‘Daar zijn we nu nog niet klaar voor.’ Zoals velen in Suriname vindt ze de komende 1 juli, de dag dat Suriname de afschaffing van de slavernij herdenkt, daarvoor een beter moment.

Geconcentreerd maakt Zunder aantekeningen als hij Rutte op het grote scherm toch excuses hoort uitspreken. En de door veel Surinamers gewenste erkenning dat er misdaden zijn gepleegd tegen de menselijkheid.

Wisselende reacties na afloop

Na afloop van de toespraak zijn de reacties van de genodigden wisselend. Sommigen noemen de speech van Rutte ‘waardig’. Ze waarderen het dat hij het leed heeft benoemd van de periode in de geschiedenis die nog zo sterk doorwerkt in het hedendaagse Suriname. Maar vooral vinden ze dat er nog veel moet gebeuren. Ze zijn bijvoorbeeld benieuwd hoe Rutte het door hem genoemde helingsproces wil vormgeven.

‘Er is een duidelijke stap vooruit gezet’, zegt Zunder. Helemaal tevreden is hij zeker niet. En niet alleen omdat hij vindt dat het kabinet die excuses beter in Suriname had kunnen uitspreken dan in Nederland. De premier heeft zijns inziens onvoldoende aandacht gegeven aan de rol die de Nederlandse elite speelde in de slavernij. Spijtiger nog vindt hij dat de premier niet bereid is zijn erkenning van het aangedane leed aan herstelbetalingen te koppelen. ‘Menselijk leed is dan wel niet in geld uit te drukken’, een fonds met daarin enkele miljarden euro’s zou volgens hem redelijk zijn.

Ook Kontino heeft met gemengde gevoelens geluisterd. ‘Ik had die excuses liever op 1 juli gehoord. Als je erkent dat je fout bent geweest, moet daar wel iets tegenover staan.’ Daarbij had ze gehoopt op meer concrete plannen voor het herdenkingsjaar 2023.

Minister Franc Weerwind staat na de excuses de pers te woord. Hij ging namens de regering ook het gesprek aan met de genodigden. Beeld Julius Schrank

Buiten de zaal waar minister Weerwind spreekt met de genodigden, is de speech veel mensen ontgaan. Paramaribo komt nog bij van het feest dat veel inwoners vierden na de wereldtitel van Argentinië: toeterend en met Argentijnse vlaggen reden zij zondag door de straten, alsof ze zelf wereldkampioen voetbal waren geworden.

De animo om de voetbalfinale te kijken, was vele malen groter dan voor deelname aan een demonstratie zondagmiddag bij het monument van Kwakoe tegen ‘de schandelijke belediging’ die enkele stichtingen zien in de aangekondigde excuses ‘op een willekeurig gekozen datum’. Slechts een handjevol demonstranten kwam opdagen, en aanzienlijk meer pers.

‘Onduidelijkheid nu weggenomen’

Genodige Aurelio Ewijk (22) van de liberale partij DA91 verlaat de zaal in Torarica met een tevreden gevoel na de discussie met minister Weerwind. Vooraf had hij zich gestoord aan de onduidelijkheid die er was over wat Rutte deze maandag zou zeggen. Die wakkerde volgens hem de verdeeldheid in de Surinaamse samenleving aan. ‘Nu is die onduidelijkheid weggenomen.’

Het belangrijkst vindt hij het dat ze het over één punt eens waren in de discussie. Dat dit verhaal van Rutte niet het einde is van het proces. Het gaat veel jonge Surinamers zoals hij niet eens zo zeer om excuses, zegt hij, maar vooral over een plan van aanpak hoe Suriname vooruit kan komen uit zijn penibele economische situatie.

‘Veel jonge mensen willen hun aandacht liever richten op de toekomst dan op het verleden’, zegt Ewijk. ‘Veel Surinamers nu vooral bezig met de vraag: wat ga ik vanavond op tafel zetten, heb ik morgen nog te eten? Nu gaat het er om dat we ons verder kunnen ontwikkelen.’