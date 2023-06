Excuses en eerherstel voor antikoloniale vrijheidsstrijder Anton de Kom: ‘Een dapper man die streed voor rechtvaardigheid’

Minister Hoekstra tijdens een briefoverhandiging aan de familie van Anton de Kom. Het kabinet heeft de familie van de antikoloniale schrijver en verzetsheld excuses aangeboden. Beeld ANP

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) maakte de excuses maandag tegenover de kinderen en familie van De Kom ‘voor het leed dat hij en zijn gezin hebben ondervonden door toedoen van de toenmalige Nederlandse autoriteiten’.

‘De daden van Anton de Kom en zijn belangrijke bijdrage aan de Nederlandse en Surinaamse geschiedenis verdienen eer en erkenning.’ Om het eerherstel concreet en zichtbaar te maken komt aan de Vrije Universiteit van Amsterdam een leerstoel die de naam van De Kom zal dragen. De leerstoel zal gericht zijn op de geschiedenis van het slavernijverleden en de doorwerking daarvan. Daarbij zullen de antikoloniale perspectieven van De Kom centraal staan.

Over de auteur Avinash Bhikhie is politiek verslaggever voor de Volkskrant. Hij schrijft sinds 2014 over de nationale politiek.

Het eerherstel volgt op een verzoek van de Tweede Kamer, dat dateert van tweeëneenhalf geleden. De nabestaanden van De Kom vroegen hier al veel langer om. Na de Black Lives Matter-demonstraties, ook hier in Nederland, ontstond op het Binnenhof momentum om na tientallen jaren het slavernijverleden, de koloniale onderdrukking en de doorwerking daarvan onder ogen te zien.

Afgelopen 19 december bood het kabinet excuses aan voor het slavernijverleden. Nu, richting de aftrap van het grote Herdenkingsjaar Slavernijverleden op 1 juli, zijn de excuses er ook voor De Kom, zijn kinderen en zijn familie. In een verklaring laat de familie weten ‘ontroerd en verheugd’ te zijn met de rehabilitatie. ‘Dit eerherstel erkent de moed, de visie en de onvermoeibare inzet van een man die zich zijn hele leven heeft ingezet voor vrijheid en gelijkheid tegen de tijdgeest in.’

‘Een dapper man’

De Kom werd in 1898 geboren in Paramaribo onder de koloniale heerschappij van Nederland. Hij bekritiseerde de koloniale overheersing, het racisme en de uitbuiting van de Surinamers. In 1920 reisde hij naar Nederland. Hij verbaasde zich erover hoe weinig men in Nederland wist over de geschiedenis van Suriname, de koloniale uitbuiting en de slavernij. Hij begon met het geven van lezingen, schreef zijn perspectieven op en ontmoette antikoloniale Indonesische studenten die streden tegen het koloniaal bewind in voormalig Nederlands-Indië.

In 1933 keerde De Kom vanwege familieomstandigheden terug naar Suriname. De Nederlandse autoriteiten beschouwden de antikoloniale ideeën van De Kom als een gevaar en pakten hem op. Bij protesten voor zijn vrijlating gaf de Nederlandse procureur-generaal Frans van Haaren het bevel het vuur te openen op de aanwezige menigte Surinamers. Er vielen twee doden en tientallen gewonden. Deze 7 februari 1933 zou bekend komen te staan als Zwarte Dinsdag. Om escalatie te voorkomen, besloten de koloniale autoriteiten De Kom terug te sturen naar Nederland.

Wij slaven van Suriname

In Nederland publiceerde De Kom zijn bekendste werk: het boek Wij slaven van Suriname. Het is een aanklacht tegen de koloniale uitbuiting, het koloniaal racisme en de gekleurde koloniale geschiedschrijving. In Nederland zette De Kom zijn strijd tegen bezetting en voor vrijheid voort tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Kom schreef voor de illegale communistische krant De Vonk tot de Duitsers hem in 1944 oppakten. Op 24 april 1945, vlak voor het einde van de oorlog, overleed hij in concentratiekamp Sandbostel.

De Nederlandse regering omschrijft De Kom nu, bij monde van minister Hoekstra, als ‘een dapper man die streed voor rechtvaardigheid, gelijkheid en menswaardigheid’.