Excuses Australische premier voor familietripje naar Hawaii tijdens historische bosbranden

Bij het stadje Bilpin vechten brandweerlieden tegen de vlammen. Beeld Getty Images

In een verklaring liet Morrisson weten dat hij ‘zeer veel spijt heeft dat mijn afwezigheid Australiërs heeft gekwetst’. De premier kwam met zijn verklaring toen bekend werd dat twee vrijwillige brandweerlieden zijn omgekomen in de ongekende vuurzee. ‘Gezien deze tragische gebeurtenissen, keer ik zo snel als mogelijk terug naar Sydney.’

Veel Australiërs waren boos dat Morrisson ervoor koos om het land te verlaten, terwijl de historische branden grote delen van de staten New South Wales en Victoria in de as leggen. Op de site van de Sydney Morning Herald is goed te zien hoe de branden de afgelopen maand zich hebben uitgebreid, en hoe dicht ze de grootste stad van Australië zijn genaderd.

Volgens Morrisson was deze week de enige periode waarop hij nog een (zomer)vakantie kon nemen, omdat in januari enkele buitenlandse reizen gepland staan.

Noodtoestand

Australië gaat al maandenlang gebukt onder grote bosbranden. In het zuidoosten van het land werd deze week de noodtoestand uitgeroepen. De recordhitte van deze week heeft tientallen branden die nog niet onder controle zijn doen toenemen in omvang. Acht mensen zijn tot nu toe omgekomen door de branden en meer dan 700 huizen zijn verwoest.

Er is nog geen enkel zicht op verlichting. Vandaag en morgen worden opnieuw recordtemperaturen verwacht, van dik in de veertig graden. De eerste regen zou kunnen vallen op Kerstavond, maar, zo waarschuwen meteorologen, dat zal lang niet genoeg zijn om de bosbranden te kunnen verkleinen, laat staan te kunnen doven.

De bosbranden begonnen Australië dit jaar vroeger te teisteren dan andere jaren, na een droge en ongewoon warme winter. Tot nu toe is drie miljoen hectare land verwoest. Ook in drie andere deelstaten, Queensland en South- en Western Australia, proberen de autoriteiten met alle macht de bosbranden te blussen.