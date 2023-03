Excelsior ontneemt Redouan El Yaakoubi aanvoerderschap vanwege weigering OneLove-band

In de wedstrijd tegen Cambuur droeg Excelsior-aanvoerder Redouan El Yaakoubi geen OneLove-band maar eentje met 'Respect' erop. Beeld ANP

El Yaakoubi was, naast Orkun Kökçü van Feyenoord, een van de twee aanvoerders in de eredivisie die weigerde de regenboogkleurige OneLove-aanvoerdersband te dragen. Volgens de KNVB is de band een statement tegen discriminatie op basis van ‘afkomst, kleur, gender, identiteit en seksuele voorkeur’. Excelsior zei eerder dat club en aanvoerder ‘de boodschap ondersteunen’, maar dat de band El Yaakoubi ‘in verlegenheid’ brengt.

In oktober vorig jaar weigerde El Yaakoubi voor het eerst de band te dragen. In plaats daarvan droeg hij een band met daarop het woord ‘Respect’. Dat deed hij opnieuw toen de KNVB de actie anderhalve week geleden herhaalde. De 27-jarige verdediger verscheen bovendien niet toen zijn teamgenoten voorafgaand aan de wedstrijd tegen SC Cambuur poseerden voor een teamfoto achter een OneLove-banner.

Met name die laatste beslissing heeft ‘zowel intern als extern, voor veel ruis en onbegrip gezorgd’, constateert Excelsior. ‘De OneLove-actie, hoe goed ook bedoeld, heeft zaken op scherp gezet. Mensen tot iets dwingen is nooit de weg.’

Geen uitsluiting

Naar aanleiding van de acties van El Yaakoubi is een discussie ontstaan. De club benadrukt dat ze nooit iemand uit zal sluiten. ‘Niet op basis van huidskleur, afkomst, geloof en seksuele voorkeur. Maar ook zullen wij niemand uitsluiten op basis van een eigen mening.’

De club heeft naar eigen zeggen anderhalve week gewacht met een reactie ‘om niet vanuit emotie of onbegrip te handelen op een onderwerp dat, helaas, zo beladen is’. Na overleg met El Yaakoubi is besloten dat hij zijn aanvoerderschap neerlegt, ‘zodat zowel club als speler zich vrij en comfortabel voelt in de rol die beiden hebben in de maatschappij’.