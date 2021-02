Excelsior houdt 90 minuten dapper stand tegen Vitesse

Loïs Openda van Vitesse, in duel met doelman Alessandro Damen van Excelsior. Beeld ANP

Het kostte de thuisclub een forse krachtsinspanning om de wedstrijd überhaupt door te laten gaan. Om half negen ’s ochtends al werden de handen uit de mouwen gestoken door drie medewerkers van een gespecialiseerd bedrijf met sneeuwschuifmachines en acht clubmensen van Excelsior zelf.

‘Het jasje ging snel uit’, blikte algemeen directeur van Excelsior Ferry de Haan kort voor het treffen terug. Ondertussen had hij continu overleg met de competitiemanager van de KNVB. ‘’s Ochtends dacht ik dat we het niet zouden redden, maar om kwart over drie lag er een prima matje.’ De waarde van kunstgras bewees zich volgens de directeur. ‘Op natuurgras was dit niet gelukt.’

Het bekertoernooi is voor Excelsior een lichtmast in een vooralsnog aardedonker seizoen. De Rotterdamse club, twee seizoenen geleden nog eredivisionist, staat al het hele seizoen in de middenmoot. ‘Voetballend spelen we aardig, zijn we meestal de betere partij, maar we maken zo vaak net een knullige fout dat je dat geen pech meer kunt noemen. De laatste weken gaat het gelukkig beter, met afgelopen weekend winst bij FC Volendam’, vertelt De Haan.

Vitesse kent een omgekeerde curve: een topseizoen, maar de laatste weken ineens volop puntverlies. De Arnhemse club staat nog derde, maar heeft inmiddels elf verliespunten meer dan koploper Ajax, waarmee het lang gelijke tred hield. Volgens Vitesse-coach Letsch ontbreekt het zijn ploeg vooral aan geluk.

Pech had Vitesse gisteravond volop, onder meer in de 37ste en de 65ste minuut toen de paal werd geraakt via de spitsen Broja en Openda. Vooral de eerste poging van Chelsea-huurling Broja kwam dichtbij, hij raakte de binnenkant van het aluminium na een heerlijke pass van ploegmaat Vroegh. Voor de rust creëerde Vitesse nauwelijks kansen en viel lang vooral het geïrriteerde gedrag van vedettes Tannane en Bazoer op richting ploeggenoten en arbiter Higler. Excelsior, net als Vitesse spelend in een 5-3-2-systeem, domineerde ondertussen brutaalweg dankzij oudgediende Bruins en zijn troonopvolger Mats Wieffer, een handige vormgever uit de jeugd van FC Twente.

Pas na thee ontbrandden de smaakmakers van Vitesse in de vrieskou. In eendrachtige samenwerking leken Openda, als aangever, en Broja, als afmaker, toch de 0-1 aan te tekenen in de 69ste minuut, maar Bazoer, die Openda lanceerde uit een vrije trap op zijn eigen helft, bleek de bal niet helemaal te hebben stilgelegd, gaf VAR Gerrets door aan arbiter Higler.

Kort daarna kon Excelsior-spits Zwarts zijn ploeg op voorsprong zetten, maar hij schoot, niet voor het eerst, in kansrijke positie veel te wild.

Daarna was het weer Vitesse dat de bal tot op de doellijn kreeg net onder de lat, maar de kopbal van Broja werd daar ternauwernood nog weggewerkt. De blessuretijd was net aangebroken toen de beloning alsnog kwam via een diagonaal schot van Openda.