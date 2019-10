Ex-VVD’er Van Haga: ‘Als er een slecht voorstel wordt gedaan, stem ik tegen’

Wybren van Haga voorafgaand aan het VVD-beraad waarin werd besloten hem uit de fractie te zetten, eind september. Op de achtergrond fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Beeld ANP

Waarom geeft u uw zetel niet terug aan de VVD?

‘Mijn oorspronkelijke missie was vechten voor de belangen van ondernemers. Dat kan ik beter in de Tweede Kamer dan daarbuiten. Het ondernemen is de afgelopen jaren steeds meer vergeten door Den Haag, dat is de reden waarom ik de Kamer ben ingegaan. Echt niet omdat ik het nou zo leuk vind of omdat ik zoveel verdien.’

Waarom had u twee weken nodig voor uw beslissing?

‘Het was een heel moeilijke afweging, echt kiezen tussen twee kwaden. Ik ben al 38 jaar lid van de VVD, maar als ik mijn zetel had opgegeven, had ik mijn taak niet afgerond. Dan was ik laf afgedropen. De VVD zal mij hoogstwaarschijnlijk royeren, en dat doet pijn, maar voor het algemeen belang kan ik beter in de Kamer blijven.’ (De VVD maakte maandagavond bekend Van Haga inderdaad te royeren - red.)

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff spreekt van zetelroof. Heeft hij een punt?

‘Staatsrechtelijk is het geen roven. Gelukkig is het zo dat ieder Kamerlid recht heeft op z'n eigen zetel. Als een zetel staatsrechtelijk bij een partij gaat horen, worden de leiders in de partij een soort directeuren in een bedrijf, die Kamerleden kunnen ontslaan wanneer ze dat willen. Dan ben je als Kamerlid gewoon een stuk warm vlees dat mag meestemmen.’

Zonder de VVD had u nooit in de Kamer gezeten.

‘Als je zoals ik op plek 41 staat en je krijgt een paar duizend stemmen, is dat anders dan als je op plek 3 staat. Het aantal stemmen op mij heb ik meegenomen in mijn overweging en ik moet heel dankbaar zijn voor de kans die ik van de VVD heb gekregen. Feit blijft dat ik niet uit de fractie wilde, de VVD zette mij eruit. Ik wilde graag blijven. Dat vind ik een groot verschil. En de reden vind ik er ook toe doen. Ik denk dat ik meer heb gedaan dan van een normaal persoon verwacht kan worden om mijn bedrijf op afstand te zetten. Als je al geen mail mag sturen naar iemand die je chanteert... Ik denk dat er in de Kamer weinig begrip is voor wat een ondernemer doet.’

U zegt het regeerakkoord te blijven steunen, maar wat als er wordt gestemd over iets dat buiten dat akkoord valt? Volgt u dan ook het stemgedrag van de VVD?

‘Nee, dan maak ik mijn eigen afweging. Kijk, ik ben al 38 jaar lang VVD’er, in 99 procent van de gevallen zal ik tot dezelfde conclusie komen als de partij. Maar in 1 procent dus niet. Neem de enorme ingreep in box 3 van het belastingstelsel. Daarmee vervalt de fictieve rekenrente, wat op zich een goede zet is, maar het geld daarvoor haalt de coalitie weg bij ondernemers. Ik ga moties en amendementen indienen om die plannen aan te passen. En als er een slecht voorstel wordt gedaan, stem ik tegen.’