Ex-vriendin Epstein ook beschuldigd van seksueel misbruik: ‘Zij was degene die mij trainde als seksslavin’

Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell in 2005. Beeld Patrick McMullan via Getty Image

De beschuldiging van Virginia Giuffre maakt de zaak, waarin ook een rol is weggelegd voor oud-president Bill Clinton en de Britse prins Andrew, steeds grimmiger en omvangrijker. Ghislaine Maxwell, die sinds begin juli vastzit in een New Yorkse cel op verdenking van medeplichtigheid van seksueel misbruik, ontkent de beschuldigingen in alle toonaarden. In 2016 al verklaarde ze dat Virginia Giuffre wat haar betreft een onbetrouwbare getuige is. ‘Virginia is een leugenaar en alles wat zij zegt is een leugen.’

Maxwell heeft dan ook lang geprobeerd om de publicatie van ruim zeshonderd pagina’s met daarin beschuldigingen van Giuffre te blokkeren, maar de rechter gelastte donderdagnacht openbaarmaking van de documenten. Daarin staat expliciet beschreven dat Maxwell meedeed aan het misbruiken van meisjes.

Op een vraag van de aanklager of Giuffre met eigen ogen heeft gezien of Maxwell zelf seksueel contact had met een ‘meisje’ in Epsteins slaapkamer, antwoordt zij: ‘Absoluut. Dit gebeurde op zoveel verschillende momenten. Het eiland (van Epstein, red.) was een plek waar constant orgies gaande waren (...). Dat gebeurde niet alleen in Jefffreys kamer, maar ook daarbuiten.’

Expliciet taalgebruik

Aanvullend wordt de getuige bevraagd over Maxwells gedrag tijdens een orgie bij een zwembad op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Giuffre verontschuldigt zich voor haar expliciete taalgebruik en omschrijft dan gedetailleerd dat ze heeft gezien hoe Maxwell seks had met een meisje en hoe dat gebeurde.

De vastgelegde getuigenis stamt uit 2016, toen Giuffre een schikking trof met Maxwell. Ze beschuldigde Epsteins ex ervan dat zij haar twintig jaar eerder dwong om seks te hebben met Epstein en zijn vrienden. Ze zou door Maxwell zijn gespot in Mar-a-Lago, het chique privéverblijf van president Trump.

In de getuigenis omschrijft Giuffre het koppel Maxwell en Epstein als een ‘giftig team’ dat zeer nauw samenwerkte om misbruik te maken van haar en vele andere meisjes. Over haar bewering dat ze door Maxwell ook werd uitgeleend aan Epsteins machtige vrienden, verklaart ze: ‘Jeffrey was hier, net als zij, bij betrokken. En (Maxwell) was hier net zo bij betrokken als hij.’

Verderop in de verklaring zegt ze over Maxwell: ‘Zij was degene die mij op regelmatige basis misbruikte. Zij is degene die mij heeft geronseld, vertelde wat ik moest doen, mij trainde als seksslavin, die mij fysiek en mentaal heeft misbruikt. Het is mijn diepe overtuiging dat zij degene is die door de rechter beoordeeld moet worden. Meer dan wie dan ook. Het feit dat zij een vrouw is, het is walgelijk.’

E-mails van Epstein

In de openbaar gemaakte documenten zitten ook e-mails tussen Maxwell en Epstein. Daarin schrijft Epstein onder meer in 2015 aan zijn ex-vriendin dat zij ‘niks verkeerd heeft gedaan’ en dat zij zich daarnaar moet gedragen. ‘Ga naar buiten, hoofd omhoog, niet als een voortvluchtige crimineel.’

Eerder deze maand verklaarden de advocaten van Maxwell nog dat ze al een decennium geen contact meer had met Epstein. Haar ex pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel, in afwachting van zijn proces over seksueel misbruik van minderjarige meisjes.

Beroemde namen zoals die van oud-president Bill Clinton, de huidige president Donald Trump en de Britse prins Andrew komen ook weer bovendrijven in de openbaar gemaakte documenten, maar leveren niet veel nieuws op. Giuffre herhaalt dat Bill Clinton aanwezig was op een eiland van Epstein, toen zij en andere meisjes er ook waren, maar ze heeft hem niet gezien en kan niet bevestigen dat hij seks heeft met meisjes.

Eerder verklaarde Giuffre al dat ze door Epstein is voorgesteld aan prins Andrew, met wie ze seks moest hebben. Trump was bevriend met Epstein, maar wordt verder nergens van beschuldigd door Giuffre. Het proces tegen Maxwell begint naar verwachting in juli 2021.