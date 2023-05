Ex-topman toch bereid tot schuldbekentenis in Audi-schandaal in ruil voor lagere straf

Rupert Stadler in de rechtszaal in München. Beeld REUTERS

Stadler is binnen de Volkswagen Group een van de prominentste bestuurders die tot nu toe terechtstaat voor wat ook wel dieselgate wordt genoemd. Jarenlang werden auto’s van fabrikanten die eigendom zijn van Volkswagen uitgerust met software die tijdens tests de schijn wekte dat de wagens veel schoner waren dan in werkelijkheid het geval was. Het schandaal kwam in 2015 aan het licht. Stadler werkte vanaf 1990 bij Audi, van 2010 tot en met 2018 als topman. In juni van dat jaar werd hij gearresteerd.

Sinds 2020 loopt een rechtszaak tegen Stadler, die samen met Wolfgang Hatz terechtstaat, voormalig hoofd van de motorendivisie van Volkswagen, Porsche en Audi. Hatz bekende eerder al schuld. Tijdens de behandeling van de zaak in München gaf hij toe dat hij op de hoogte was geweest van de sjoemelsoftware.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Stadler beweerde vooralsnog dat hij door zijn eigen personeel om de tuin was geleid. Het voornaamste bezwaar van justitie is echter dat hij doorging met de verkoop van auto’s waarin de software was geïnstalleerd, nadat het schandaal bekend was geworden.

Door ook schuld te bekennen ontloopt Stadler een gevangenisstraf van 1,5 tot 2 jaar. Wel krijgt hij een voorwaardelijke straf, zo is afgesproken met de openbaar aanklager die akkoord is gegaan met een deal. Stadler moet ook een bedrag van 1,1 miljoen euro betalen.

Omdat hij nu geen inkomsten meer heeft en hoge advocatenkosten moet ophoesten, zei Stadler dat niet te kunnen betalen. Toch ligt er nu een akkoord waar de afgelopen weken over is gesteggeld met justitie. De openbaar aanklager mikte op een bedrag van 2 miljoen euro.

Volkswagentopman staat ook terecht

Over twee weken moet Stadler zijn schuldbelijdenis nog uitspreken in de rechtszaal. De rechter moet vervolgens beslissen of hij die accepteert als volledige schuldbekentenis.

Er lopen nog meer rechtszaken over dieselgate. Voormalig topman Martin Winterkorn van Volkswagen is een van de verdachten in een andere grote zaak. Hij stapte op in 2015, een aantal dagen nadat het schandaal bekend was geworden. Om gezondheidsredenen is de behandeling van de zaak van Winterkorn al meerdere keren uitgesteld. Onduidelijk is wanneer hij zich moet verantwoorden voor de rechter.

Er loopt ook nog een civiele zaak tegen Volkswagen. Aandeelhouders hebben de autofabrikant voor de rechter gesleept omdat de aandelen 40 procent daalden na de onthulling van de softwarefraude.

Schadevergoeding voor auto-eigenaren

In totaal werd bij 11 miljoen auto’s sjoemelsoftware geïnstalleerd. Het schandaal heeft de Volkswagen Group tot nu toe al meer dan 30 miljard euro gekost aan onder meer boetes en schadevergoedingen. In Nederland zijn er naar schatting 150 duizend tot 180 duizend gedupeerden.

Afgelopen maart bepaalde een Nederlandse rechter voor het eerst dat een consument recht heeft op een schadevergoeding. Volkswagen moest een bezitter van een Golf TDI 3.000 euro betalen vanwege waardedaling. Dat was minder dan waar de Consumentenbond op hoopte. Die had geëist dat Volkswagen het complete aankoopbedrag van 33 duizend euro zou vergoeden. Na de uitspraak sprak de Consumentenbond de hoop uit om met Volkswagen om tafel te kunnen voor een schikking.

Ook andere autofabrikanten worden beschuldigd van sjoemelsoftware. Het Europees Hof boog zich in maart over een zaak van een Duitse auto-eigenaar tegen Mercedes-Benz. Het Hof besloot dat de autofabrikant een schadevergoeding moet betalen vanwege de waardedaling. Bewuste manipulatie kon niet worden vastgesteld, maar Mercedes-Benz was wel nalatig, zo concludeerde het Hof. Een Duitse rechtbank moet zich nu buigen over de hoogte van de schadevergoeding.