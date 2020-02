Ex-PvdD’er Van Kooten-Arissen stapt over naar 50Plus: ‘Hopelijk mag ik hier het programma wel uitvoeren’

Femke Merel van Kooten-Arissen tijdens het debat in de Tweede Kamer over het optreden van de Belastingdienst in de affaire rond kinderopvangtoeslagen. Beeld ANP

Tot aan de verkiezingen in maart 2021 blijft zij onafhankelijk Kamerlid en voert ze het verkiezingsprogramma van haar oude partij uit, daarna wil Van Kooten-Arissen (36) voor 50Plus de Kamer in.

U vond de PvdD te veel een one-issuepartij. Nu bent u lid van 50Plus, dat zich vooral laat horen over de AOW en de pensioenen.

‘Maar 50Plus is breder, veel breder. Henk Krol zegt het ook: 50Plus wil een goede partij zijn voor alle generaties. De core is natuurlijk ouderen en hun pensioenen, daar ga ik van harte in mee. Maar ze zijn ook voor referenda en andere democratische vernieuwing, ze zijn kritisch op Europa; dingen die ook in het programma van de Partij voor de Dieren staan, maar waarmee ik niets mocht doen. Bij 50Plus hopelijk wel.’

In het partijprogramma van 50Plus staat dierenwelzijn niet bij de vijftien belangrijkste punten. Past de partij wel bij u?

‘Er komt een nieuw programma, waarin, naar ik hoop, dierenwelzijn een wat prominentere plek krijgt. Daarvoor ga ik me hard maken.

‘In eerste instantie was het mijn bedoeling een nieuwe partij op te richten. Henk Krol wilde me graag behouden voor de Kamer en stelde voor me aan 50Plus-oprichter Jan Nagel te koppelen, die me daarbij kon helpen.

‘Dat gesprek is er nooit gekomen, omdat ik het risico te groot vond. Wat als ik het net niet zou halen bij de Kamerverkiezingen en mijn stemmen verloren gingen? Dat zou alleen maar ten koste gaan van partijen als de PvdD. Henk Krol grapte toen of ik wel eens had gekeken naar de standpunten van 50Plus. En dat werd daarna eigenlijk heel serieus.’

U gaat solliciteren naar een plek op de lijst van 50Plus voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Bent u niet afgeknapt op de politiek na uw breuk met de PvdD?

‘Ik vind het zó belangrijk een stem te geven aan degenen die geen stem hebben: de dieren, maar ook aan de mensen die niet genoeg worden gehoord. Daarvan krijg ik zo veel energie dat ik dit werk het allerliefst wil blijven doen.

‘Nee, ik ben niet bang dat hetzelfde gebeurt als bij de PvdD. Henk Krol heeft me al gezegd dat 50Plus niet aan fractiediscipline doet, behalve op de punten die in het verkiezingsprogramma staan. Alles gaat in goed overleg.’

Het Kamerlidmaatschap biedt u een goed inkomen, waarvan ook uw man leeft als uw fractiemedewerker. Is dat ook een reden?

‘Nee, absoluut niet. Dat je je inkomen verliest als je uit de Kamer gaat, is een risico van het vak, maar ik vind het vak zo mooi dat ik dat risico wil nemen. Ik heb rechten gestudeerd en zal vast snel ergens anders aan de slag kunnen, daarom maak ik me geen zorgen.’

Onalledaagse stap

Kamerleden verlaten wel vaker hun fracties. Soms richten ze dan nieuwe partijen op – de PVV en Denk zijn de succesvolste recente voorbeelden – maar wisselen tussen bestaande partijen komt zelden voor. In 2006 ruilde het Kamerlid Margot Kraneveldt haar lidmaatschap van de Lijst Pim Fortuyn voor dat van de PvdA, maar zij liet zich eerst namens haar nieuwe partij herkiezen voordat zij haar Kamerzetel weer innam. Een bekend wisselaar was ook het Brabantse Tweede Kamerlid Paul Janssen. Hij sprak tussen 1967 en 1976 in de nationale vergaderzaal eerst namens de Katholieke Volkspartij, daarna namens de mede door hem opgerichte Politieke Partij Radikalen (PPR) en vervolgens namens de PvdA. Voor die laatste stap zaten nog wel verkiezingen.