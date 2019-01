Ex-president Zuma gaat ‘met de tijd mee’ en zet Zuid-Afrika op stelten via Twitter

Voormalig Zuid-Afrika president Jacob Zuma spreekt aanhangers toe buiten het hooggerechtshof in Pietermaritzburg, 30 november 2018. Beeld AP

Commentatoren menen dat Zuma het virtuele podium beklimt voor zelfbeklag en dat hij probeert te stoken in het ANC, de regeringspartij die hem een jaar geleden terzijde schoof als partijleider en president. Het ANC probeert juist de imagoschade uit de ruïneuze Zuma-jaren te herstellen met het oog op de landelijke verkiezingen, in mei.

‘Hallo iedereen […] Ik ben het, voormalig president Jacob Zuma’, klonk het in een filmpje van 45 seconden dat op 14 december verscheen op de kersverse tijdlijn van @PresJGZuma. Op zijn bekende, relaxte manier vertelt Zuma – in een zwart overhemd met een motief van rode en witte bloemetjes – dat hij besloten heeft ‘om met de tijd mee te gaan’ en op Twitter te beginnen.

Een typische verslaafde is Zuma nog niet, woensdagavond stond zijn teller van verstuurde berichten op 38. Wel heeft hij al meer dan 160 duizend volgers. Sommige tweets bedoelt Zuma gewoon gezellig: filmpjes waarin hij schaakt, voetbalt of op een groene quad door de heuvels hobbelt bij Nkandla, zijn buitenverblijf dat hij als president liet verfraaien via meer dan 15 miljoen euro aan belastinggeld.

Good morning Mzansi



Thank you for the warm welcome, I look forward to engaging with you. pic.twitter.com/sr1MhSNf0F Jacob G Zuma

Gevoelig thema

Het gevoeligst blijken filmpjes waarin Zuma ingaat op het in Zuid-Afrika precaire verkiezingsthema grondbezit. Er moet haast worden gemaakt met ‘onteigening zonder compensatie’, een veelbesproken idee om de staat makkelijker grond te laten herverdelen onder (zwarte) Zuid-Afrikanen. Dit is een mantra van de radicale oppositiepartij Economic Freedom Fighters.

President Cyril Ramaphosa, de opvolger van Zuma als ANC-leider, zit ermee in zijn maag. Ramaphosa gaat liever voorzichtiger te werk. Maar hij moet binnen het ANC rekening houden met de factie rond Zuma, die liever zijn ex-vrouw had gezien als zijn opvolger.

Commentator Ranjeni Munusamy noemt in de Zuid-Afrikaanse Sunday Times Zuma’s inmenging ‘hypocriet’ en ‘kwaadaardig’. In zijn negen jaar als president deed Zuma zelf toch weinig aan de grondkwestie? Zorgelijker volgens Munusamy is Zuma’s opmerking dat een oplossing voor de grondkwestie leidt tot een oplossing voor ‘de armoede’. Simplistisch, aldus Munusamy, die wijst op andere, structurele factoren uit de koloniale tijd, de apartheidsperiode én de kwarteeuw dat het ANC nu aan de macht is. Jacob Zuma voedt vlak voor Zuid-Afrika’s verkiezingen ‘populistische retoriek’.