Ex-president Maldiven weer op vrije voeten en klaar voor comeback

Oud- president Abdulla Yameen arriveert bij de rechtbank, zijn celstraf werd eerder al omgezet in huisarrest en komt nu helemaal te vervallen. Wel lopen er nog andere zaken tegen hem wegens corruptie. De vrijspraak maakt de weg vrij voor een politieke comeback. Beeld AFP

De 62-jarige Yameen werd in 2019 na zijn ambtstermijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 5 miljoen dollar wegens verduisterring van 1 miljoen dollar aan overheidsgeld. Hij zou dat geld als president hebben opgestreken in ruil voor de uitgifte van vergunningen voor de bouw van hotelresorts op de bij westerse toeristen populaire koraaleilanden.

De drie rechters van het hooggerechtshof van het land oordeelden in hoogste beroep dat de openbaar aanklagers onvoldoende bewijs hadden in de zaak. Yameen had zijn beroep eerder bij twee lagere rechtbanken verloren. Vanwege de coronapandemie werd zijn celstraf recent al omgezet in huisarrest. Overigens lopen er nog diverse andere zaken tegen hem wegens corruptie.

De vrijspraak maakt de weg vrij voor Yameen, president van 2013 tot 2018, om zijn politieke comeback te maken en wellicht komend jaar mee te dingen in de volgende presidentsverkiezingen. Dat kan voor de Maldiven verstrekkende gevolgen hebben. Aanhangers van zijn (behoudende) Progressieve Partij vierden dinsdag dan ook feest in de straten van de hoofdstad Malé.

Abdulla Yameen Abdul Gayoom werd in 2013 na een nipte en omstreden verkiezingsuitslag president en volgde Mohamed Nasheed op, de eerste democratisch gekozen president van het land. Yameen (een halfbroer van de vroegere dictator Maumoon Abdul Gayoom) ontmantelde de prille democratie, breidelde de media en sloot talloze politieke tegenstanders op. Toen het hooggerechtshof die veroordelingen terugdraaide presenteerde hij dat als een coup en voerde hij de staat van beleg in. Bij de verkiezingen van 2018 verloor Yameen van de huidige president, Ibrahim Mohamed Solih.

Onder Yameen ruilden de islamitische Maldiven hun traditionele bondgenootschap met India in voor een geopolitieke oriëntatie op Pakistan, Saoedi-Arabië en vooral China, dat na 2013 fors investeerde in de aanleg van nieuwe havenwerken en een vliegveld. De Europese toeristen in de resorts kregen ineens gezelschap van Chinezen. Volgens zijn opvolger Solih had Yameen de Maldiven aan China ‘verkocht’.