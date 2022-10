Ex-president Estland: ‘Je kunt Oekraïne niet vragen zijn bevolking te laten vermoorden en verkrachten’

Kersti Kaljulaid was president van Estland tussen 2016 en 2021. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Als Oekraïne en Rusland nu een compromisvrede sluiten, zullen de gruwelijkheden zich herhalen. Georgië in 2007, de Krim in 2014, Oekraïne in 2022. Wie zal de volgende zijn?’, zegt Kersti Kaljulaid (52), voormalig president van Estland, in de Estse ambassade in Den Haag.

Met de Amerikaanse Congresverkiezingen van 8 november in zicht, zwelt de roep om te onderhandelen over vrede aan. Trumpgezinde kandidaten van de Republikeinen vinden dat Oekraïne desnoods een deel van zijn grondgebied moet afstaan in ruil voor vrede. In een brief aan president Biden pleitten ook linkse Democraten deze week voor onderhandelingen. De brief werd ingetrokken na kritiek uit hun eigen partij, maar roept de vraag op hoe houdbaar de onvoorwaardelijke Amerikaanse steun aan Oekraïne is. Ook Vladimir Poetin hamerde er donderdag in een vier uur durende toespraak nog op: hij wil graag met de Oekraïners om de tafel.

Kaljulaid: ‘In de gebieden die Oekraïne heeft heroverd, zijn mensen vermoord, verkracht, gedeporteerd. Dat lijkt op wat er in de jaren vijftig is gebeurd in mijn eigen land, in alle landen achter het IJzeren Gordijn. Je kunt Oekraïne niet vragen een deel van zijn bevolking te laten vermoorden, verkrachten en deporteren.’

Kan de oorlog dan alleen eindigen in een totale overwinning van Oekraïne?

‘Het probleem is dat Rusland zijn verleden nooit heeft verwerkt, zoals Duitsland na 1945 heeft gedaan. Als Rusland in 1991 onder ogen had gezien wat de Sovjet-Unie heeft gedaan met haar eigen volk en andere volkeren, dan was het misschien anders gelopen. Maar op Russische scholen wordt niet onderwezen over de misdaden van de Sovjet-Unie, over het neerslaan van de opstanden in Praag en Boedapest. Daarom zal Rusland niet veranderen, tenzij het duidelijk toegeeft wat er is gebeurd.’

Kersti Kaljulaid was president van Estland tussen 2016 en 2021. Ze wordt genoemd als mogelijke opvolger van Jens Stoltenberg als secretaris-generaal van de Navo. ‘Als de lidstaten het willen, ben ik klaar om te dienen, maar Stoltenberg doet het fantastisch’, zegt ze hierover.

Kaljulaid praat in korte zinnen die maar weinig tegenspraak dulden, met de geharnaste overtuiging van iemand die meer wereldgeschiedenis heeft meegemaakt dan haar lief is. Tijdens de Sovjetbezetting van Estland (1940-1991) moest haar grootvader vluchten voor de Russen. Haar grootmoeder werd in 1947 op straat in Tallinn gearresteerd en voor negen jaar naar Siberië gedeporteerd.

Door zulke ervaringen behoren de Esten tot de grootste haviken binnen de Europese Unie. Hun moreel gezag is toegenomen: terwijl Duitsland geloofde dat Rusland kon veranderen door handel en Frankrijk vergeefs de dialoog met Poetin zocht, waarschuwden de Baltische landen dat Poetin slechts de taal van de macht verstaat. Op de Russische agressie is slechts één antwoord mogelijk: niet bang zijn en hard terugslaan.

Veel Europeanen zijn bang dat Poetin een kernwapen inzet als je hem in een hoek drijft.

‘Dat is waarvoor hij ons bang wil maken, door te doen alsof hij een onberekenbare gek is. Wij kunnen niet voorspellen wat hij gaat doen, maar we weten één ding zeker: als Poetin voelt dat we bang zijn, zal hij deze tactiek vaker gaan toepassen.’

Blijft de Europese bevolking de oorlog steunen als het leven steeds duurder wordt?

‘Dat vereist politiek leiderschap. Politici moeten tegen hun burgers zeggen: er zal een moeilijke winter aankomen, misschien kunnen er meer moeilijke winters aankomen, maar u kunt er zeker van zijn dat de economie zich zal aanpassen. Landen als Estland hebben in de jaren negentig bewezen dat een economie kan veranderen, door in korte tijd van communisme naar kapitalisme te gaan.’

Net als andere Baltische politici heeft Kaljulaid weinig sympathie voor Russen die de mobilisatie in hun eigen land ontvluchten. Premier Kaja Kallas van Estland zei onlangs dat Poetin de migranten als wapen inzet. Ze vestigen zich in regio’s waar toch al een omvangrijke Russische minderheid woont, waarna Poetin zich kan opwerpen als de ‘bevrijder’, zoals hij eerder deed in het oosten van Oekraïne.

Kaljulaid: ‘Ik wil niet speculeren over de motieven van Poetin. Maar volgens de criteria van de Verenigde Naties is het ontlopen van mobilisatie onvoldoende reden om asiel te zoeken. Einde verhaal.’

Wordt Oekraïne niet geholpen als potentiële Russische soldaten naar het Westen vluchten?

‘Er zijn andere manieren om Oekraïne te helpen. Het Russische volk moet zijn lot in eigen hand nemen. Je kunt de richting van een land niet veranderen door naar het buitenland te gaan. Je moet het van binnenuit veranderen. Er is geen andere manier om aan een gruwelijk regime te ontsnappen.’

Protesteren in Rusland is gevaarlijk.

‘Ik protesteerde zelf aan het einde van de Sovjettijd. In 2014 demonstreerden de Oekraïners op het Maidanplein in Kyiv en dwongen ze een pro-Russische president te vluchten. Je kunt mij niet vertellen dat je niet in opstand kunt komen tegen de Russische machthebbers.’

Maar u protesteerde toen de Sovjet-Unie al op haar laatste benen liep.

‘Nee! De eindfase begon toen net. Gorbatsjov had demonstranten laten doden in Georgië, en ging daarmee door in Letland en Litouwen. We hadden geluk dat in Estland geen doden waren gevallen.’