Ex-president Compaoré werd bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord op de oud-president, nu keert hij terug naar Burkina Faso

Een demonstrant draagt een poster van oud-president Blaise Compaore. Beeld Olympia de Maismond / AFP

Compaoré werd onder het mom van verzoening overgevlogen uit Ivoorkust, waar hij sinds 2014 in ballingschap verblijft. Hij is uitgenodigd door de militaire leiders van Burkina Faso, die in januari bij een staatsgreep aan de macht kwamen. Zij willen met Compaoré en andere voormalig staatshoofden de toekomst van hun land bespreken. Het is onduidelijk hoe lang de ex-leider in Burkina Faso blijft.

Hoewel Compaoré op de luchthaven werd opgewacht door aanhangers die blij waren dat hun ‘vader’, de ‘sterke man van Afrika’ is teruggekeerd, zitten lang niet alle Burkinabé te wachten op de terugkeer van de ex-president. Sterker nog: Compaoré werd onlangs nog bij verstek berecht en tot levenslang veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op zijn voormalige vriend en ex-president Thomas Sankara.

Sankara, de charismatische leider die van 1983 tot zijn dood in 1987 de president van Burkina Faso was, wordt ook wel de ‘Che Guevara van Afrika’ genoemd. Nog altijd is hij erg populair bij met name jonge Burkinabé. Advocaten van de familie Sankara vinden dat Compoaré gearresteerd moet worden en zijn straf moet uitzitten. De weduwe van Thomas Sankara zegt dat de junta met dit gebaar kiest voor straffeloosheid.

Maar Compaoré is niet gearresteerd toen hij donderdag in Ouagadougou landde. Volgens de junta kan de bijeenkomst van oud-leiders vandaag gewoon doorgaan, aangezien die de ‘gerechtelijke procedures niet in de weg staat’. Verdere toelichting werd niet gegeven.

Compaoré kwam in 1987 middels een staatsgreep aan de macht. Daarvoor was de vermoorde Thomas Sankara de leider van Burkina Faso. Dertig jaar lang regeerde Compaoré het West-Afrikaanse land met harde hand, tot hij in 2014 zelf werd afgezet nadat hij zijn termijn opnieuw probeerde te verlengen.

Burkina Faso worstelt al jaren met jihadistisch geweld. De huidige interim-president van het land, luitenant-kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, wil afrekenen met de terreurgroepen die banden hebben met Al Qaida en IS, tot nu toe zonder overtuigend succes.

Afgelopen weekend werd bekendgemaakt dat de junta en de leiders van West-Afrikaanse landen het eens zijn geworden over de overgangsperiode naar verkiezingen, waardoor het land geen nieuwe economische sancties wordt opgelegd. Het is de bedoeling dat de Burkinezen over twee jaar naar de stembus mogen om een nieuwe leider te kiezen.