Ex-president Bolivia moet tien jaar cel in voor staatsgreep tegen voorganger Morales

Toenmalig president Jeanine Añez toont in november 2019 in het regeringspaleis van de Boliviaanse hoofdstad La Paz het document waarmee ze nieuwe verkiezingen uitschrijft. Beeld EPA

De rechtse Añez kwam in november 2019 aan de macht als waarnemend president na het vertrek van de socialistische president Morales, die na veertien jaar aan het bewind na politieke en sociale onrust moest opstappen. Hij zou hebben geknoeid met de verkiezingsuitslag, die hem een omstreden vierde termijn als staatshoofd opleverde. Morales ging in Argentinië in ballingschap, maar keerde terug na de verkiezingen in 2020, toen zijn partijgenoot Luis Arce tot president werd gekozen. Añez werd begin 2021 vastgezet op verdenking van het leiden van een coup.

De 54-jarige Añez , die voor haar presidentschap senator was, werd veroordeeld voor het nemen van ‘beslissingen die tegen de grondwet ingaan’ en ‘plichtsverzuim’. Ook een voormalige militaire commandant en een oud-politiegeneraal werden veroordeeld.

De advocaten van Añez, die niet bij de zittingen rond haar zaak aanwezig mocht zijn en vanuit haar cel via een videoverbinding getuigde, hebben aangekondigd de uitspraak aan te vechten. Zelf ontkent ze de aantijgingen. ‘Ik heb geen vinger uitgestoken om president te worden, maar ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb het presidentschap aanvaard uit plichtsbesef, zoals het in de grondwet is voorzien’, zei ze in haar slotbetoog tegen de rechter.