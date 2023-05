Ex-premier Pakistan roept op tot ‘vrijheidsprotest’, wil nieuwe verkiezingen

Aanhangers van de Pakistaanse PTI-partij verzamelden zich zaterdag rond de residentie van voormalig premier Imran Kahn om naar zijn speech te luisteren. Beeld AFP

‘Vrijheid krijg je niet voor niets. Je moet haar grijpen. Je moet offers brengen’, zei Kahn in een toespraak vanuit zijn huis in Lahore. Aanhangers zouden hun huis uit moeten komen en een uur lang aan het eind van hun straat, of aan de rand van hun dorp moeten protesteren. Kahn kondigde aan vanaf woensdag ook zelf weer campagne te gaan voeren. Zijn oproepen zijn een duidelijke uitdaging aan het adres van het heersende bewind in Pakistan.

Dinsdag was de ex-premier onverwacht gearresteerd toen hij in een rechtszaal in Islamabad verscheen om zich te verdedigen in een zaak rond illegale afspraken met een vastgoedondernemer. Vrijdag verklaarde het Pakistaanse hooggerechtshof die arrestatie onwettig, en werd Khan op borgtocht weer vrijgelaten.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

De arrestatie van Khan had dinsdag meteen al geleid tot heftige rellen in het land. Woedende aanhangers vielen regeringsgebouwen aan, blokkeerden wegen en vernielden eigendommen van het leger, dat zij verantwoordelijk hielden voor de arrestatie. De rellen kostten aan negen mensen het leven. Honderden politieagenten raakten gewond, en meer dan vierduizend mensen werden gearresteerd.

Imran Khan begon zijn carrière als een zeer succesvolle cricketer. Hij gebruikte zijn enorme populariteit als sportman vervolgens voor een loopbaan in de politiek. Khan werd leider van de partij PTI. In 2018 werd hij gekozen tot minister-president. In april 2022 werd hij alweer afgezet, en sindsdien is hij verwikkeld in tientallen rechtszaken. Onder zijn premierschap zouden tal van kostbare geschenken uit de schatkamers van het land zijn verkocht.

Kahn zelf ontkent. Hij wijt zijn arrestatie van dinsdag aan één man: Asim Munir, de opperbevelhebber van het leger . De legerleiding heeft altijd een grote rol gespeeld in de Pakistaanse politiek. Militairen hebben het land ruim de helft van zijn 75-jarige bestaan geregeerd en de legerleiding zou het niet eens zijn geweest met Kahns bewind.

De ex-premier maande zondag zijn aanhangers wel om hun woede niet langer bot te vieren op eigendommen van het leger. Dat leger is als organisatie niet schuldig aan de situatie, zei Kahn, de enige schuldige is de legerleider Munir zelf. Reden voor dit onderscheid was mogelijk de waarschuwing van het leger dat het geen nieuwe aanvallen zou tolereren.