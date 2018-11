Ex-premier Macedonië krijgt politiek asiel in Hongarije om celstraf thuis te ontlopen

Nikola Gruevski met achter hem de Hongaarse premier Viktor Orbán in 2011. Beeld REUTERS

De 48-jarige Gruevski had zich eigenlijk eerder deze maand moeten melden bij een Macedonische gevangenis, waar hij een celstraf van twee jaar zou moeten uitzitten voor de aankoop van luxe privéauto op kosten van de staat. In plaats daarvan dook Gruevski op in Hongarije, waar hij politiek asiel aanvroeg. Iedereen vroeg zich af hoe het de voormalige premier, die in 2016 moest aftreden wegens een afluisterschandaal, was gelukt de grens over te komen, hoewel zijn paspoort was ingenomen.

Achteraf bleek dat Gruevski in een auto met Hongaarse diplomatieke nummerborden de grens met Albanië was overgestoken. Daar werd hij opgewacht door diplomaten van de Hongaarse ambassade in Tirana, die hem verder hielpen naar Servië en uiteindelijk Hongarije. Uit protest tegen de gang van zaken riep het Macedonische ministerie van Buitenlandse Zaken de Hongaarse ambassadeur in Skopje op het matje met de eis dat Hongarije het asielverzoek van Gruevski zou afwijzen.

Het zag er al naar uit dat Hongarije Gruevski toch zou opnemen, ook al loopt er via Interpol een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem. Volgens een woordvoerder van Orbáns Fidesz-partij werd Gruevski thuis vervolgd door een 'links bewind dat gesteund wordt door George Soros’. De Joods-Amerikaanse miljardair en filantroop geldt in Hongarije als een boeman. Orbán beschuldigt Soros van een sinister complot om Hongarije te overspoelen met illegale immigranten om zo de Hongaarse culturele identiteit te ondermijnen.

Kritiek van Brussel

Het Hongaarse besluit om Gruevski onderdak te verlenen zal ongetwijfeld op kritiek stuiten bij Brussel, waarmee Orbán toch al een moeizame relatie heeft. Orbán heeft de rechtse Gruevski altijd als een politieke bondgenoot beschouwd. Hij leek ook wel gecharmeerd van de autoritaire trekjes die Gruevski gaandeweg tijdens zijn premierschap ontwikkelde. Maar wat hem vooral beviel was dat Gruevski in 2015 de grenzen van zijn land sloot om een einde te maken aan de stroom vluchtelingen die via de Balkanroute naar het noorden trok. In 2017 ging Orbán nog naar Macedonië om campagne te voeren voor Gruevski en diens conservatief-nationalistische VMRO-DPMNE partij.

In Macedonië hangen de voormalige premier naast de celstraf wegens misbruik van overheidsgeld nog enkele andere zaken boven het hoofd. Daarbij gaat het onder meer om het afluisterschandaal. In opdracht van Gruevski zouden de Macedonische inlichtingendiensten tal van politici hebben afgeluisterd, onder wie de toenmalige oppositieleider Zoran Zaev die nu premier is.