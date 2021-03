Ex-premier Conte gaat Vijfsterrenbeweging nieuw leven inblazen

Voormalig premier Conte op weg naar een persconferentie in Rome (4 februari 2021). Beeld Getty Images

Vrijdagmiddag gaf Conte college aan de universiteit van Florence. Na tweeënhalf jaar premierschap keerde de rechtenprofessor terug op zijn oude post. De lezing liet hij live streamen op YouTube en ging niet over zijn specialisme, privaatrecht, maar over hoe hij het land het afgelopen jaar door de coronacrisis heeft geleid. Het was duidelijk dat Conte, ondanks zijn pijnlijke aftocht in januari, nog steeds politieke ambities koestert.

Dat hij twee dagen later al gesignaleerd werd op een Romeins dakterras, kwam dus niet geheel onverwachts. Daar overtuigde de oprichter van de Vijfsterrenbeweging, Beppe Grillo, hem ervan om de partij ‘opnieuw uit te vinden’. Hij nam de opdracht aan en wordt naar verwachting deze week nog officieel aangesteld als opvolger van partijleider Vito Crimi.

Er wacht hem geen makkelijke klus, want de Vijfsterrenbeweging staat er slecht voor. Toen de partij nog regeerde onder Conte zakte ze ver weg in de peilingen: van 32 procent bij de verkiezingen in 2018 tot zo’n 15 procent de afgelopen maanden.

Daarnaast kampt de partij, sinds ze in februari toetrad tot de nieuwe eenheidsregering van Mario Draghi, met een identiteitscrisis. De M5S werd in 2009 opgericht om corruptie, nepotisme en democratisch tekort in de Italiaanse politiek van onderaf te bestrijden.

Berlusconi

Nu zit de beweging in een kabinet samen met de Forza Italia van Silvio Berlusconi, de verpersoonlijking van alles waarmee zij ooit zo graag wilden afrekenen. Dat leidde niet alleen tot teleurstelling onder kiezers, maar ook tot hevige ruzies en afsplitsingen binnen de partij. De afgelopen weken hebben verschillende parlementariërs de partij verlaten.

Officieel was Conte, die twee kabinetten met de beweging erin leidde, een onafhankelijk premier. Hij was voorgedragen door maar geen lid van de beweging, benadrukte vooral de M5S zelf graag. Maar in de praktijk stond hij altijd al zeer dichtbij de partij die hij nu gaat leiden.

Politiek lenig

Een uitgesproken ideologisch profiel heeft de jurist niet. Als premier gaf hij sinds 2018 blijk van grote politieke lenigheid, door twee compleet verschillende regeringen te leiden. Eerst ging de M5S in zee met de rechts-nationalistische Lega. Maar toen dat huwelijk strandde, maakte Conte en de M5S een doorstart met de sociaaldemocratische Partito Democratico en enkele kleinere linkse partijen.

Als iemand het tij voor de dolende Vijfsterrenbeweging partij nu nog kan keren, is het Giuseppe Conte. Uit peilingen bleek maandag dat de partij met hem aan het hoofd direct een flinke sprong zou maken, van 15 naar 22 procent. De ex-premier geniet nog altijd veel steun onder Italianen vanwege zijn optreden tijdens de eerste coronagolf.