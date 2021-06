Ex-partners Van Lienden worstelen met erfenis mondkapjesaffaire

Pieter Zwart, bestuursvoorzitter van Coolblue. Beeld Jiri Büller

Ze konden het eerst niet geloven, de bedrijven en personen die nauw betrokken waren bij Hulptroepen Alliantie. Daarna kwam de woede en verbijstering. Al die tijd hadden zij belangeloos tijd en geld gestoken in het initiatief om tijdens de coronapandemie mondkapjes naar Nederland te halen voor zorgverleners. Ondertussen werden de initiatiefnemers Sywert van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme in het geheim miljonair.

Pieter Zwart, topman van e-commercie bedrijf Coolblue, nam vorige zomer nog met een voldaan gevoel afscheid van de Hulptroepen Alliantie. Medewerkers van zijn bedrijf hadden meegewerkt om een webshop op te zetten waar zorgverleners beschermingsmiddelen konden bestellen. Ook nam Coolblue de orderverwerking en de verzending voor zijn rekening. ‘Als je die diensten zou moeten inkopen, gaat het om een enorm bedrag’, zegt een direct betrokkene.

Zwart, die zelf Van Lienden benaderde om te helpen, schoot ook nog een half miljoen euro voor om de stichting op gang te helpen. De bedoeling was aanvankelijk dat het geld zou terugkomen, maar uiteindelijk is 400 duizend euro afgeschreven door Coolblue.

‘Het is nooit in me opgekomen dat ze het geld konden terugbetalen’, zegt Zwart. ‘Ik dacht: die jongens hebben hun baan opgezegd om iets moois op te bouwen, dan wil ik ze niet gaan plukken. Ik had me erbij neergelegd dat we dat geld moesten afschrijven. We wilden iets goeds doen, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar dan blijkt een jaar later dat er buiten ons om een deal met de overheid is gekookt via een commerciële bv. Dat moest ik lezen in de Volkskrant. Ik kon het niet geloven. Mij is nooit, nooit, nooit iets verteld. Onze strikte voorwaarde was juist dat alles op non-profitbasis moest gebeuren.’

Commerciële deal

Zwart sluit niet uit dat Van Lienden, Damme en Van Gestel de commerciële deal mede konden binnenslepen dankzij de hulp die Coolblue heeft gegeven. ‘Er is voor mijn gevoel op schandalige wijze misbruik gemaakt van onze naam en vooral ons vertrouwen. Het ergste vind ik het voor mijn mensen die hard hebben gewerkt aan dit project. De boosheid en emoties die ik voel, hebben zij ook.

Bedrijven moeten in een tijd van crisis hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, vindt Zwart. ‘Maar door dit soort fratsen kan de drempel om te helpen hoger worden. Daarom is het zo ontzettend kut wat deze gasten hebben gedaan. Toch heb ik afgelopen woensdag tegen mijn mensen gezegd: ik heb allerlei drieletterwoorden paraat voor deze ervaring, maar de volgende keer dat Coolblue tijdens een crisis kan helpen, doe ik het weer. Dan pak ik die verantwoordelijkheid toch weer.’

Zwart sluit nog niet helemaal uit dat hij stappen gaat ondernemen tegen Van Lienden en zijn twee compagnons, maar Coolblue worstelt met hetzelfde dilemma als andere bedrijven die betrokken waren bij de non-profitstichting. ‘Bij wie haal ik het geld dan? En moet dat geld niet ergens anders naartoe?’

Randstad

Dat zijn ook de vragen die ondernemer Omar Kbiri van het bedrijf Maak zich stelt. Hij was een van de initiatiefnemers van de Hulptroepen Alliantie en werkte in de opstartfase onbezoldigd mee aan het initiatief, onder andere bij het ontwikkelen van de communicatiestrategie. ‘Ik moet de mensen die mij vertrouwden nu vertellen dat het heel anders is gelopen. Dat voelt heel slecht. Ik hoop nog steeds te horen wat er in godesnaam is gebeurd.’

Onduidelijk is hoeveel geld er nog in de non-profitstichting Hulptroepen Alliantie zit. Dat weten alleen Van Lienden en Damme, die samen in het bestuur zitten van de liefdadigheidsorganisatie. Sommige investeerders hebben hun geld wel teruggekregen. Bestsellerauteur Rick Pastoor schoot 100 duizend euro voor aan de organisatie en kreeg dat geld vorig jaar al terug, laat hij in een reactie aan de Volkskrant weten. Ook hebben Van Lienden en Damme inmiddels aan Randstad aangeboden om alsnog te betalen voor het gratis personeel dat het uitzendbureau ter beschikking stelde aan Hulptroepen Alliantie. Het bedrijf ziet daar vanaf.

Een paar weken geleden had Randstad bij Van Lienden om opheldering gevraagd, vertelt een woordvoerder van het bedrijf. ‘Onlangs kregen we een heel kort mailtje van hem terug. Dat we de uren konden factureren. O ja, dat hij nog wel in gesprek wilde.’ Daar gaat Randstad niet op in. ‘We zijn nog steeds ontzettend trots dat we ons vorig jaar gratis hebben ingezet voor het land. Maar die inzet heeft wel een gitzwart randje gekregen. De mensen die er namens ons hebben gewerkt, zijn echt enorm teleurgesteld. We hebben nog wel een moreel appèl gedaan op Van Lienden om echt alles wat hij verdiend heeft in een maatschappelijk doel te steken.’