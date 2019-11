Ex-officier van justitie niet vervolgd voor seks met minderjarige door fout OM

De rechtbank in Den Haag heeft een streep door de vervolging van L. gezet, omdat het OM in strijd met de beslissing van de Hoge Raad handelde. Beeld ANP XTRA

Daarom heeft de rechtbank in Den Haag besloten de L. ‘buiten vervolging’ te stellen. Want door de fouten van het OM is het volgens de rechtbank ‘hoogst onwaarschijnlijk dat de strafrechter het openbaar ministerie ontvankelijk zal verklaren in zijn vervolging’. De Hoge Raad had eerder bepaald dat de zaak tegen L. niet door het Openbaar Ministerie in Amsterdam mocht worden behandeld, omdat de verdachte anders door voormalig collega’s zou worden vervolgd.

Het OM haalde vervolgens een kunstgreep uit door de zaak formeel onder te brengen in Den Haag. De Amsterdamse officieren bleven de zaak echter doen, ‘onder verantwoording’ van het OM in Den Haag. De advocaat van L. diende hier vervolgens bezwaar tegen in, omdat ze vreesde dat L. geen eerlijk proces zou krijgen.

De rechtbank in Den Haag heeft nu een streep door de vervolging van L. gezet, omdat het OM in strijd met de beslissing van de Hoge Raad handelde. Die beslissing was bedoeld om de ‘schijn van bevoordeling of benadeling’ te voorkomen.

Het OM gaat tegen de beslissing in beroep. Het meent juist te hebben gehandeld in de zaak.

Ander parket

Vincent L. werd in 2017 aangehouden nadat de ouders van een 16-jarige jongen naar de politie waren gestapt. Zij hadden op zijn telefoon berichten gevonden waaruit bleek dat hij seksuele contacten onderhield met verschillende mannen. De jongen bood zichzelf op een website aan voor seksuele handelingen tegen betaling.

L. zat twee dagen vast. In 2018 werd hij definitief ontslagen. Sindsdien wacht hij op berechting. Aanvankelijk stond er begin oktober een regiezitting gepland, maar de advocaat van L. diende een bezwaarschrift in tegen de dagvaarding. Daarmee probeerde voormalig fraudespecialist van het OM niet zijn verantwoordelijkheid te ontlopen, zei advocaat Aniek Saes toen. ‘Hij was werkzaam in Amsterdam toen hij werd aangehouden. Hij kan niet door voormalig collega’s worden vervolgd en berecht. Het OM in Amsterdam beweert dat het voldoende distantie heeft, maar de Hoge Raad is hier heel duidelijk over geweest. De zaak had al vanaf het begin door een ander parket behandeld moeten worden.’

De zaak alsnog doorzetten door andere officieren aan te wijzen, is volgens de rechtbank in Den Haag echter onmogelijk: door de handelswijze is het OM ‘als geheel’ niet ontvankelijk. Advocaat Saes noemt het terecht dat de strafvervolging van de baan is. ‘Het OM heeft de wet overtreden en dat kan maar één gevolg hebben.’

Voorbeeldfunctie

De arrestatie van L. leidde in 2017 tot grote beroering binnen het OM. Hij was werkzaam bij het Functioneel Parket, dat fraudezaken doet. Toenmalig OM-topman Herman Bolhaar zei in 2017 ‘zeer geschrokken’ te zijn door de zaak. ‘De zaak raakt in tweeërlei opzicht onze professionaliteit en verantwoordelijkheid. Zedenzaken, en zeker zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken, zijn voor ons een speerpunt in de opsporing en vervolging. OM’ers, en zeker de leidinggevende top, behoren als professional en als leidinggevende een voorbeeldfunctie te vervullen.’

Naast L. werden er nog tien andere mannelijke verdachten opgepakt. Een aantal van hen is inmiddels berecht.