Omarosa Manigault Newman, een zwarte medewerkster van president Donald Trump die eind vorig jaar de laan uit werd gestuurd, heeft Trump ervan beschuldigd dat hij een racist is die zich herhaaldelijk in beledigende termen over zwarten uitlaat. In een boek over haar tijd in het Witte Huis (‘Unhinged’ oftewel ‘Losgeslagen’) beschrijft ze Trump als iemand die niet in staat is zich te beheersen en geniet van chaos en verdeeldheid.

Omarosa Manigault Newman en Donald Trump. Foto EPA

Volgens Manigault Newman voelde ze zich steeds minder op haar gemak in het Witte Huis, waar zij de enige zwarte op een hoge positie was. Het Witte Huis deed haar boek af als een product van een ‘ontevreden’ voormalige medewerkster ‘vol leugens en valse beschuldigingen’.

Kennelijk zag het Witte Huis de bui wel hangen toen de toenmalige stafchef John Kelly Manigault Newman eind vorig jaar wegstuurde. Volgens Manigault Newman kreeg ze daarop van Trumps schoondochter Lara een goedbetaalde baan (15 duizend dollar per maand) aangeboden in Trumps herverkiezingsteam op voorwaarde dat ze geen woord zou zeggen over het reilen en zeilen in het Witte Huis en de familie-Trump. Dat aanbod sloeg ze af.

Voor Trump komt de publicatie van Manigault Newmans boek op een ongelukkig moment. Hij kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen na neerbuigende tweets over de zwarte CNN-medewerker Don Lemon (‘de domste man op televisie’) en basketballer LeBron James. Ook de manier waarop hij het zwarte Congreslid Maxine Waters steeds neerzet als iemand met een ‘laag IQ’ is volgens zijn critici racistisch.

Het is dit weekeinde bovendien precies een jaar geleden dat een mars van racisten en Amerikaanse neonazi’s in Charlottesville uitliep op geweld: een ultrarechtse blanke man reed met zijn auto in op een groep tegendemonstranten waarbij een vrouw omkwam. Desondanks weigerde president Trump afstand te nemen van de mars. Volgens hem deden er ‘aan beide kanten heel goede mensen mee’.

Nieuwe toon Trump Donald Trump heeft aan de vooravond van de herdenking van de slachtoffers van de gewelddadigheden bij een bijeenkomst van rechtsnationalisten in Charlottesville een geheel andere toon aangeslagen. ‘De rellen een jaar geleden leidden tot zinloze dood en verdeeldheid. We moeten tot elkaar komen als natie. Ik veroordeel alle vormen van racisme en geweldpleging. Vrede voor ALLE Amerikanen’, aldus de presidentiële tweet van zaterdag.

De autoriteiten vrezen voor nieuwe rellen nu rechtse extremisten voor dit weekeinde een nieuwe ‘Unite the Right’-mars hebben aangekondigd, ditmaal in Washington. Ook tegendemonstranten hebben laten weten dat zij de straat op zullen gaan.

Ironisch genoeg verdedigde Manigault Newman president Trump destijds tegen de kritiek op zijn uitspraken over Charlottesville. Ze hoorde toen nog bij het clubje favorieten van Trump, onder wie ook Kellyanne Conway en de inmiddels vertrokken Hope Hicks. Manigault Newman, die bekend werd als deelneemster aan Trumps ‘The Apprentice’-show, had toen een goedbetaalde baan in het pr-team van het Witte Huis.

Medewerkers van Trump voorspelden na haar ontslag al dat zij zou terugslaan met allerlei onthullingen over de gang van zaken binnen het Witte Huis en dat blijkt inderdaad het geval. Volgens Manigault Newman zijn er bandjes met opnamen uit de tijd van ‘The Apprentice’ waarin Trump het over ‘niggers’ heeft. Ze geeft toe dat ze die opnamen zelf niet heeft gehoord, maar zegt wel drie bronnen te hebben die het bestaan ervan bevestigen. Eén van hen, de opiniepeiler Frank Luntz, verklaarde dat hij daar nooit door Manigault Newman naar is gevraagd.

Voor andere details uit het boek heeft Manigault Newman wel bewijzen. Ze heeft regelmatig gesprekken opgenomen. Maar het is onduidelijk of het daarbij ook om racistisch getinte uitspraken van Trump gaat. Volgens de voormalige Witte Huis-medewerkster heeft Trump altijd de pest gehad aan Obama. ‘Hij haatte hem. Hij legde nooit uit waarom, maar ik denk nu dat het was omdat Obama zwart is’. Trump zou zich ook in racistische termen hebben uitgelaten over de echtgenoot van Kellyanne Conway, die van Filipijnse afkomst is. Ook zou Trump regelmatig seksistische en vulgaire opmerkingen maken. Bij de opnamen voor ‘The Apprentice’ vroeg hij volgens haar vaak over vrouwelijke deelnemers: ‘Hoe zou die in bed zijn?’.

Een van de meest curieuze passages uit het boek is dat Trump volgens haar bij zijn inhuldiging als president niet de eed op de Bijbel wilde afleggen, maar op zijn eigen boek The Art of the Deal. ‘Het is het beste business-boek van alle tijden. Het laat zien hoe ik geweldige deals ga afsluiten voor het land. Denk eens even hoeveel exemplaren ik zou kunnen verkopen’, zou Trump hebben gezegd.