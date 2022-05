Ex-legerofficier Rwanda opgepakt in Ermelo, zou belangrijke rol hebben gespeeld tijdens genocide

Het lichaam van een door Hutu-milities vermoorde vrouw op straat, beeld uit 1994. Beeld AFP

Als gendarmerie-officier zou de Rwandese man in 1994 een grote rol hebben gespeeld bij massaslachtingen in de hoofdstad Kigali. Ook was hij volgens Rwandese autoriteiten betrokken bij een massamoord in het nabijgelegen Mugina, waar naar schatting 30 duizend Tutsi-burgers om het leven kwamen.

Tijdens de Rwandese genocide werden in amper honderd dagen tijd ongeveer 800 duizend Tutsi vermoord door de Hutu-milities. De verdachte was volgens Rwandese autoriteiten onder meer verantwoordelijk voor het leveren van wapens en brandstof aan de Hutu-milities. Daarnaast stellen ooggetuigen dat circa tachtig gevluchte Tutsi-burgers door de legerofficier en zijn handlangers levend zijn verbrand.

Het Openbaar Ministerie meldt dat Rwanda had gevraagd om de uitlevering van de man, die in 1999 asiel kreeg in Nederland. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) had zijn verblijfsvergunning door de verdenkingen in 2013 al ingetrokken, maar de verdachte ging in hoger beroep. Woensdag werd zijn beroep door de Raad van State ongegrond verklaard, waarna de man kon worden opgepakt in Ermelo.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid in de rechtbank in Den Haag.