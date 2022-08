Ex-Hofstadgroepslid Samir A. krijgt 2,5 jaar cel voor financiering IS-vrouwen

Samir A. stuurde geld naar vrouwen in IS-gebied. Beeld ANP

Met de ruim 100 duizend dollar die hij inzamelde en richting het oorlogsgebied stuurde, droeg hij bij aan het financieren van een terroristische organisatie, oordeelde de rechter. Het OM had 6 jaar cel tegen hem geëist. De straf is lager uitgevallen, omdat A. is vrijgesproken van deelname aan de terroristische organisatie IS.

In totaal kregen ongeveer 25 IS-vrouwen via de 36-jarige Rotterdammer geld toegestuurd. Het was een strafbare daad, omdat een aantal van hen destijds nog actief was bij de terroristische organisatie IS en op de nationale sanctielijst stond. Daarmee nam A. volgens de rechter ‘het risico dat het geld bij IS terechtkwam’. A. is in juni 2020 opgepakt.

Humanitaire redenen

Via de media kwamen in 2019 voor het eerst berichten naar buiten dat Samir A. geld stuurde naar vrouwen in IS-gebied. In een interview dat hij aan de Volkskrant gaf, zei A. dat hij het om humanitaire redenen deed en erin kon berusten als dat tot een veroordeling zou leiden. ‘Ik zou er niet mee kunnen leven als ik wist dat er kinderen zijn doodgegaan terwijl ik had kunnen helpen. Die paar maandjes extra zitten, die kunnen er ook nog wel bij.’

Het geld dat A. stuurde, kwam van donaties en bereikte de vrouwen via een informeel systeem van tussenpersonen. Een deel van de vrouwen die zo geld van hem ontvingen, zit op dit moment nog steeds in Syrië. Zeven van hen zijn inmiddels weer in Nederland.

Het is niet de eerste keer dat A. tot een celstraf wordt veroordeeld. In 2006 werd hij veroordeeld tot 9 jaar cel vanwege het voorbereiden van een terroristische aanslag. In 2013 kwam hij vrij. Hij maakte indertijd deel uit van de Hofstadgroep, een netwerk van radicale islamitische jongeren. De moordenaar van Theo van Gogh, Mohammed B., was ook bij de groep aangesloten.