Ex-gedeputeerde CDA in Limburg begint onlinemeldpunt tegen journalist NRC na publicaties over integriteitsschendingen

Ger Driessen (r) met partij- en provinciegenoot Maxime Verhagen. Beeld ANP

De Vriendenreünie schetst een ontluisterend beeld van integriteitsschendingen door Limburgse ambtenaren en bestuurders, met name van CDA-huize. Volgens Driessen zou Dohmen, die het boek met NRC-collega Paul van der Steen schreef, het beeld creëren van het CDA als een partij die ‘zich exclusief bezighoudt met het verdelen van de macht, het toespelen van baantjes en het bijeengraaien van overheidsgeld’. De site wil hier ‘tegenwicht’ aan bieden door Dohmen te ontmaskeren als iemand die ‘net als velen grote fouten maakt’.

Een woordvoerder van het landelijke CDA laat weten dat ze Driessen hebben medegedeeld dat de partij ‘pal staat voor de vrijheid van meningsuiting’ en dat een meldpunt tegen journalisten daar niet bij past. Ook Harold Schröder, voorzitter van de Limburgse CDA-afdeling, stelt dat de partij de vrijheid van meningsuiting hoog heeft zitten. Wel betreft dit volgens Schröder een actie van een privépersoon die zich ‘zwaar benadeeld’ voelt door Joep Dohmen. ‘Daar heeft het CDA verder niets mee te maken.’

Thomas Bruning, algemeen-secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ), laat in het journalistiek vakblad Villamedia weten dat het CDA een royement van Driessen zou moeten overwegen.’ ‘In tijden waarin de journalistiek onder vuur ligt, is een dergelijke persoonlijke aanval meer dan schadelijk, zeker omdat deze komt van (ex-)politici met een voorbeeldfunctie.’

Bordeelbezoek met dienstauto

In het boek wordt Driessen genoemd in meerdere integriteitsaffaires. De directe aanleiding voor de lancering van Driessens website zijn de passages waarin gewag wordt gemaakt van een niet nader genoemde ‘gedeputeerde’ die zijn dienstauto regelmatig zou gebruiken voor bordeelbezoek. Zijn chauffeur, die dan buiten op hem wachtte, maakte hier intern melding van.

Maandag voelde Driessen zich genoodzaakt om naar voren te stappen. ‘Dohmen heeft mij voor zijn boek benaderd met het verhaal’, zegt Driessen telefonisch. ‘Hij zet mij weg als hoerenloper. Toen ik ontkende, weigerde hij het verhaal te schrappen, maar bracht hij het anoniem. Maar dan ga je mijn naam vermengen met zes andere gedeputeerden, van wie er inmiddels twee dood zijn. Dat vind ik niet kies. Dan moet je de ballen hebben om voor mij te gaan.’

In het boek noemt Dohmen de namen van twee mensen, beiden werkzaam bij de Gedeputeerde Staten Limburg, die op de hoogte waren van de melding die de chauffeur maakte: Fred van Nistelrooij (toenmalig hoofd facilitaire zaken) en Liesbeth Brans (algemeen directeur). Driessen nam contact met hen op. Zij konden de lezing niet, zoals Driessen gehoopt had, weerspreken. Van Nistelrooij wilde het verhaal ‘bevestigen noch tegenspreken’ en Brans wilde niet op zijn vragen reageren, zegt Driessen.

Liegen en bedriegen

Driessen bestrijdt dat hij met zijn meldpunt de persvrijheid in het geding brengt. ‘Ik zit vijftig jaar in het vak. Ik hou van democratie en persvrijheid. Iedereen weet dat ik uitermate open en transparant ben. Maar ik verzet me tegen liegen en bedriegen.’ Met de meldingen wil hij ‘een dikker dossier opbouwen en aantonen dat Ger Driessen niet de enige is die genaaid is door Joep Dohmen’. ‘Want ik ken de verhalen.’ Andere, mildere opties zoals de Raad voor de Journalistiek (‘een slager die zijn eigen vlees keurt’) of de gang naar de rechter (‘dat kan altijd nog’) zag hij vooralsnog niet zitten.

Het is niet de eerste keer dat Dohmen op de korrel wordt genomen door een Limburgse CDA-prominent. Volgens de NRC-journalist is er veel ‘kwaad bloed’ in bestuurlijk Limburg. Vorig jaar viel het Limburgs provinciebestuur, nadat Dohmen en zijn collega Van der Steen hadden onthuld dat er rondom CDA’er Herman Vrehen een netwerk van belangenverstrengeling had bestaan.

Twee weken geleden haalde oud-minister en staatssecretaris Raymond Knops in de rechtbank ook fel uit naar de journalist. Knops had een bodemprocedure aangespannen tegen NRC Handelsblad en De Limburger – beide publicaties hadden onthuld dat Knops in 2020 bij de aankoop van grond voor zijn woonboerderij in het Limburgse Horst was bevoordeeld door plaatselijke wethouders.

In de rechtszaal werd Dohmen door Knops bestempeld als een journalist voor wie ‘alle moraliteit moet wijken’ en die ‘malicieuze beschuldigingen’ uit ‘met het kennelijke doel om prijzen te winnen’. ‘Als je Dohmen op je pad tegenkomt, ga je eraan.’

‘Trumpiaans’ noemt Joep Dohmen de aanval op journalisten door de CDA-prominenten. ‘Ik ken dit alleen van Amerika, waar sites worden opgezet om journalisten in diskrediet te brengen. Juist van onze bestuurders zou je mogen verwachten dat ze pal staan voor een maatschappelijk klimaat waarin de persvrijheid ten diepste verankerd ligt.’