Ex-directeur Slotervaartziekenhuis moet 15 maanden de gevangenis in

Aysel Erbudak (links) arriveert met haar advocaat bij de rechtbank. Beeld ANP

Ook is de Turks-Nederlandse zakenvrouw (53) veroordeeld voor valsheid in geschrifte. Het Openbaar Ministerie had twee jaar gevangenisstraf geëist voor Erbudaks rol bij malafide praktijken die teruggaan naar het jaar 2008.

Volgens de rechter staat het vast dat Erbudak met valse facturen een miljoen euro heeft weggesluisd naar Turkije. Dat geld was niet bedoeld voor een ziekenhuisproject in haar geboorteland, zoals ze zelf betoogde, maar voor een huis voor haarzelf in een resort. Later heeft ze volgens de rechter nog eens twee ton achterovergedrukt via gefingeerde rekeningen van een medisch bureau.

Erbudak werd in 2006 directeur van het ziekenhuis in Amsterdam-West. Ze kwam daar binnen via een kennis; de Beverwijkse vastgoedspeculant Jan Schram die het toen al met financiële problemen kampende ziekenhuis had gekocht.

Eind 2013 werd ze ontslagen na aanhoudende berichten over zelfverrijking. Justitie begon in 2014 een onderzoek dat nu is uitgemond in een veroordeling. Erbudak, die alle beschuldigingen steeds heeft ontkend, kreeg ook maandag op het laatste moment de rechtbank niet aan haar zijde. Haar raadsman vroeg voorafgaand aan de uitspraak om uitstel om nog extra getuigenverhoren mogelijk te maken, maar de rechtbank wees dat verzoek af.

Beroepsverbod

Het Slotervaartziekenhuis leek onder leiding van Erbudak aanvankelijk de goede kant op te gaan. Na haar aantreden verminderden de financiële problemen en de kwaliteit van de zorg leek toe te nemen. De flamboyante Erbudak maakte er geen geheim van dat al die verbeteringen vooral aan haar waren toe te schrijven.

De rechtbank oordeelde maandag dat zelfverrijking door zorggelden weg te sluizen haar zwaar moet worden aangerekend. Behalve gevangenisstraf kreeg ze ook een beroepsverbod opgelegd. Ze mag zes jaar en drie maanden niet als ‘bestuurder van een rechtspersoon’ optreden.

Het is niet de eerste keer dat Erbudak met een veroordeling te maken krijgt. In 1996 werd ze als eens veroordeeld wegens medeplichtigheid bij een poging tot afpersing en voor haar rol in het arrangeren van schijnhuwelijken.