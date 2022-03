Ex-directeur Haga Lyceum Soner Atasoy krijgt alsnog een ton mee

Soner Atasoy, in het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof vandaag bepaald. Eerder stelde de rechter juist dat Atasoy wel degelijk terecht op staande voet was ontslagen. Atasoy had aanvankelijk een vergoeding van bijna vijf ton geëist, maar matigde die eis al tijdens de zitting. ‘Ik wilde niet dat de school hierdoor failliet zou gaan’, zegt hij in een reactie. Hij vindt het vooral belangrijk dat ‘alle verwijten en beschuldigingen aan mijn adres’ van tafel zijn. In een andere rechtszaak probeert hij nog altijd terug te keren als bestuurder van de school. ‘Die zaak is ook waterdicht.’

Harde ingreep Arie Slob

Atasoy kreeg als directeur-bestuurder van het Cornelius Haga Lyceum in 2019 landelijke bekendheid. De veiligheidsdienst AIVD waarschuwde destijds in een geheim ambtsbericht voor ‘salafistische aanjagers’ rondom de school. Dat bleek uiteindelijk vooral om Soner Atasoy en zijn broer Son Tekin Atasoy zelf te gaan. Zowel de gemeente Amsterdam als onderwijsminister Arie Slob probeerden Atasoy vervolgens weg te krijgen.

Met steun van ouders van de school sloeg de directeur hard terug met talloze rechtszaken en in de media. Hij ontkende de aantijgingen en stelde dat de overheid een onwettige campagne tegen de school voerde. Daarbij toonde Atasoy zich bepaald geen diplomaat – hij stuurde onder meer een briefje met een opgestoken middelvinger naar burgemeester Femke Halsema en noemde haar ‘domme gans’. Maar ondanks de grote maatschappelijke verontwaardiging daarover kreeg Atasoy wel gelijk. Een toezichthouder scheef een zeer kritisch rapport over het ambtsbericht van de AIVD en een rechter oordeelde dat Arie Slob veel te hard had ingegrepen bij de school.

Verziekte interne verhoudingen

Na die overwinning belandde Atasoy echter in een intern conflict dat hem alsnog zijn baan kostte. Hij werd onder meer ontslagen vanwege zijn autoritaire leidersstijl en het feit dat hij videobeelden zou maken. Ook die strijd verliep bepaald niet alledaags. Zo hield de voorzitter van het schoolbestuur, Mohammed Laamimach, in zijn eentje een vergadering op het schoolplein waarbij het Atasoy als mede-bestuurder werd geschorst. Voordat hij dat deed bedekte Laamimach eerst met een Albert Heijn tas een camera die op het schoolplein gericht stond. Die beelden verschenen kort daarna online, wat weer een van de redenen was om Atasoy op staande voet te ontslaan.

Toch oordeelt het hof nu dus dat Laamimach het ontslag op staande voet niet goed genoeg heeft onderbouwd. Intussen is voor de rechter wel duidelijk dat de verhoudingen zo zijn verziekt dat Atasoy niet zomaar terug kan keren als bestuurder. Daarom concludeert het hof dat er een ontslagvergoeding betaald moet worden. Een ton, iets meer dan het salaris dat Atasoy als directeur van het Haga Lyceum per jaar verdiende, is volgens het hof een redelijk bedrag.

Met het Cornelius Haga Lyceum gaat het intussen behoorlijk slecht. De school is sinds Atasoy alweer aan de vierde directeur toe en de onderwijsinspectie bepaalde onlangs dat het onderwijs er zeer zwak is. Ook de financiële situatie van de school is, mede door de vele rechtszaken, penibel. Atasoy, die tien jaar lang streed voor de school, hoopt via rechtszaken te bereiken dat hij weer terug kan komen en het Haga Lyceum kan redden. Een aanzienlijke groep van zo’n honderd ouders steunt hem nog altijd in dat streven.

Mohammed Laamimach was niet bereikbaar voor commentaar.