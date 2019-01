Ex-campagneleider Trump speelde kiezersinformatie door aan Russische zakenpartner

De documenten vormen de belangrijkste aanwijzing, na bijna twee jaar onderzoek door speciaal aanklager Robert Mueller, dat het Trump-campagneteam de Russen heeft geholpen om de verkiezingen te beïnvloeden. Voor het eerst is er sprake van een smoking gun die op ‘collusion’ wijst, de steevast door Trump ontkende samenwerking.

De Russen hebben Trump later dat jaar geholpen met een informatiecampagne op sociale media, die speciaal op kiezers in Michigan en Wisconsin was gericht. Dat waren twee van de staten die tijdens de verkiezingen verrassend naar Trump gingen.

De advocaten erkennen in de documenten dat Manafort ‘kiezersdata over de presidentscampagne van 2016 heeft gegeven aan Konstantin Kilimnik’, zijn voormalige zakenpartner. Deze zin is in het oorspronkelijke document zwartgelakt, maar wie de passage kopieert en in een eigen document plakt, kan de regels gewoon lezen. Foutje van de advocaten.

In een andere zwartgelakte passage staat dat Manafort ook met Kilimnik heeft gesproken over een vredesplan voor Oekraïne – wat in het belang van Rusland zou zijn, omdat dan de sancties tegen Rusland zouden kunnen worden opgeheven.

Ontbrekende schakel

Al langer was de hypothese dat Kilimnik, die volgens Mueller ook agent was van de Russische geheime dienst, de ontbrekende schakel is in de connectie tussen de Trump-campagne en het Kremlin. Er zijn weliswaar veel ontmoetingen geweest tussen het Trump-team en diverse Russische tussenpersonen, maar geen enkele daarvan had (voor zover openbaar bekend) tot dusver een transactie opgeleverd.

Daardoor was het nog steeds mogelijk dat de Russen Trump weliswaar hebben geholpen (door computers van de Democraten te hacken en de informatie via Wikileaks te verspreiden, en door slimme beïnvloedingsoperaties op sociale media), maar dat ze daarvoor niets in ruil hebben gekregen. Het was nog steeds mogelijk dat de Russen er gewoon op rekenden dat Trump als Amerikaans president in hun voordeel zou uitpakken, ook al hadden ze daarover geen afspraken gemaakt.

Maar nu lijkt het er dus op dat er toch samenwerking is geweest.

Manafort heeft jarenlang met Kilimnik samengewerkt tijdens zijn campagnes voor de pro-Russiche Oekraïense politicus Janoekovitsj. Toen Manafort in 2016 voorzitter werd van de Trump-campagne, benaderde Manafort zijn oude connectie weer. Kilimnik was voor Manafort de aangewezen man om een bericht over te brengen aan de Russische zakenman Oleg Deripaska, bij wie Manafort in het krijt stond.

‘Hoe kunnen we dit gebruiken om het weer goed te maken?’, was Manaforts boodschap aan Deripaska, een man die in nauw contact staat met Vladimir Poetin.

En ‘dit’, dat was dus Manaforts positie bij de Trump-campagne.

Tape

Wat er na dat aanbod gebeurde was tot dusver onbekend. De enige aanwijzing was nog een mistig verhaal uit Thailand, waar vorig jaar een Wit-Russische escortdame gevangen werd gezet, op beschuldiging van prostitutie, die beweerde dat de Russen haar uit de weg wilden ruimen omdat zij meer wist over Deripaska, een voormalige klant/minnaar. Aan boord van zijn jacht, in 2016, had deze Anastasia Vasjoekevitsj hem horen zeggen dat hij de Amerikaanse verkiezingen zou gaan verstoren.

Ze had dat opgenomen, maar in augustus vertelde ze een Thaise rechtbank dat ze de tape inmiddels had afgestaan aan Deripaska, in ruil voor ‘een klein iets’. Sindsdien heeft ze niets meer over de kwestie gezegd.

In december besloot de regering-Trump dat de in april uitgevaardigde sancties tegen de aluminiumbedrijven van Deripaska worden opgeheven. Dinsdag stuurden Democratische volksvertegenwoordigers een brief naar minister van financiën Steven Mnuchin waarin nadere uitleg wordt gevraagd.