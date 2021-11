Ex-bankier Pieter Wittenberg moet voor de Griekse rechter komen: ‘Vervolgd omdat je levens redt, je verzint het niet’

Op Lesbos bestuurde Pieter Wittenberg (73) een boot die vluchtelingen de weg wees. Volgende week moet hij met 23 andere vrijwilligers voor de Griekse rechter verschijnen vanwege mensensmokkel, waarvoor hij een jarenlange celstraf kan krijgen.

Mensensmokkel, spionage, lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen, niet meewerken met de autoriteiten. Pieter Wittenberg, gepensioneerd zakenbankier, somt het vanuit zijn huis in Drenthe kalmpjes op. De waslijst aan verdenkingen jaagt hem geen angst aan, zegt hij gedecideerd, want hij is ervan overtuigd dat hij niets fout gedaan heeft.

Vanaf mei 2016 bestuurde Wittenberg, een ervaren zeezeiler, drie maanden lang een boot van hulporganisatie Emergency Response Centre International (ERCI). Elke nacht voeren ze met een vierkoppige bemanning langs de kust van het eiland, om de wankele bootjes vol vluchtelingen te helpen bij het allerlaatste deel van de zeereis. Ze deelden zwemvesten uit en loodsten bootjes naar een veilige haven. Zelf namen ze geen mensen aan boord, want daarvoor was niet genoeg ruimte.

Brandend huis

Dat dit werk juridische gevolgen zou hebben, had hij destijds geen moment verwacht. ‘Als je iemand uit een brandend huis trekt, verzin je het toch niet dat je daarna wordt vervolgd voor huisvredebreuk?’ Twee jaar later, in augustus 2018, stonden er plotseling twee agenten op de stoep bij zijn stichting op Lesbos. Ze wilden hem verhoren, maar Wittenberg was op dat moment in Nederland. Later kwam hij alsnog naar het eiland om met de politie te praten.

Sommige van zijn medeverdachten hadden minder geluk. Zo werden twee buitenlandse vrijwilligers 106 dagen in de cel vastgehouden. Hun voorarrest – dat in Griekenland tot wel achttien maanden kan duren – was volgens de autoriteiten gerechtvaardigd vanwege kans op recidive en vluchtgevaar.

Het is niet de eerste keer dat de openbaar aanklager op Lesbos hulpverleners voor de rechter sleept. In mei 2018, drie maanden voordat Wittenberg en zijn collega’s werden verhoord, spraken de rechters drie Spaanse brandweermannen en twee Deense vrijwilligers vrij van vergelijkbare aanklachten.

Sluipenderwijs

Sinds het begin van de vluchtelingencrisis is het criminaliseren van hulp aan vluchtelingen sluipenderwijs steeds normaler geworden. Niet alleen in Griekenland, maar ook in Italië, Frankrijk, Kroatië, Spanje, Malta, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk documenteerde Amnesty International voorbeelden van hulpverleners en organisaties die worden vervolgd.

Tussen 2015 en 2018 telde Amnesty 174 gevallen, maar volgens de mensenrechtenorganisatie is dat waarschijnlijk een onderschatting van het werkelijke aantal. Het bekendste voorbeeld is de arrestatie van de Duitse kapitein Carola Rackete, die het reddingsschip Sea-Watch-3 besloot aan te leggen in de haven van Lampedusa zonder toestemming van Matteo Salvini, destijds minister van Binnenlandse zaken. De Italiaanse rechter besloot eerder dit jaar om de zaak te seponeren.

Zou Wittenberg, als hij geweten had wat hem boven het hoofd hing, hetzelfde hebben gehandeld? ‘Ja. Ik kon niet anders doen dan wat ik heb gedaan.’ Achter de keuze van hem en zijn vrouw Liesbeth om hun leven in het teken te stellen van hulp aan vluchtelingen, lagen uiterst persoonlijke motieven.

Geen tijd meer verspillen

Na de dood van hun jongste zoon Joost, die in augustus 2015 bij een verkeersongeluk om het leven kwam, ontstond de voedingsbodem voor hun werk op Lesbos, legt Wittenberg uit. In dezelfde maanden hoorde en las hij steeds over de tienduizenden vluchtelingen die aankwamen op Lesbos. ‘Wij zochten in die periode iets zinvols om met ons leven te doen, we wilden geen tijd meer verspillen.’

Zijn eigen achtergrond speelde ook mee. Wittenbergs Joodse vader vluchtte vlak voor de inname door Hitlers leger vanuit Tsjecho-Slowakije naar Nederland. ‘Anders had ik hier niet met jou zitten praten. Doordat hij in Nederland is opgevangen, heb ik de vrijheid en kan ik met het vliegtuig naar Lesbos wanneer ik wil, in plaats van op een gammel bootje te hoeven stappen.’

Ook voor de rechtszaak stapt hij weer in het klein vliegtuigje naar het eiland waar hij de afgelopen jaren al zo vaak kwam, maar dit keer heeft hij een ander doel dan normaal. Wittenberg wil antwoord geven op alle vragen van de rechters. ‘Ik ben niet bang, ik kan alles uitleggen.’ Hij heeft vertrouwen in het Griekse rechtssysteem, herhaalt hij een paar keer.

Geen retourticket geboekt

Vrijspraak lijkt op basis van het proces tegen de Spaanse en Deense hulpverleners waarschijnlijk, maar het verleden biedt natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Wittenberg spreekt er laconiek over. Wanneer hij weer terugkomt naar Nederland? ‘Geen idee, ik heb nog geen ticket geboekt. Het kan pas over 25 jaar zijn.’

Maar ook zonder veroordeling heeft de aanklager het beoogde effect al bereikt, denkt hij. ‘Het doel is dat mensen zeggen: we gaan er niet meer heen, het is daar niet veilig.’ Lange tijd gaf hij daarom juist zo min mogelijk bekendheid aan de zaak. Hij wilde andere vrijwilligers niet afschrikken met zijn verhaal.

Wittenberg beschouwt zichzelf niet als activist. Liever dan met politiek houdt hij zich bezig met dingen regelen. Van flesjes drinkwater tot zwemvesten, of wat er op Lesbos ook maar het hardst nodig is. Dat werk wil hij als hij vrijgesproken wordt graag ‘op de een of andere manier’ voortzetten. ‘De situatie in de wereld is nu beroerd’, zegt hij somber. ‘Maar ik wil met een glimlach mijn kist in stappen en kunnen zeggen: het is toch nog wat beter geworden. Dat motiveert mij.’