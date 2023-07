Ex-50Plusser Henk Krol doet nieuwe gooi naar Kamerzetel namens BVNL

Henk Krol was lijsttrekker van 50Plus en stelt zich nu kandidaat namens de nieuwe partij van ex-FvD'er Wybren van Haga. Beeld anp

Krol maakte dit maandagavond bekend in het praatprogramma De Oranjezomer. De kans dat de inmiddels 73-jarige echt terugkeert in de Tweede Kamer lijkt overigens klein. In de recentste politieke peilingen scoort BVNL te laag om een Kamerzetel te bemachtigen, laat staan twee.

BVNL is al de vierde politieke partij die Krol onderdak biedt. De mede-oprichter van de Gay Krant betrad de politieke arena voor het eerst in 2011, toen hij voor ouderenpartij 50Plus Statenlid werd in Noord-Brabant. Een jaar later trok hij de lijst van 50Plus bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij haalde in september 2012 twee zetels.

Iets meer dan een jaar later gaf Krol zijn Kamerzetel op, nadat hij in opspraak was gekomen. De Volkskrant onthulde dat hij als hoofdredacteur van de Gay Krant had verzuimd pensioenpremies voor zijn personeel af te dragen. Voor een politicus van een ouderenpartij die strijdt voor hogere pensioenen was dat een zeer genante onthulling.

Desalniettemin keerde hij in 2014 weer terug in de Kamer als fractielid van 50Plus en later ook fractieleider. In 2017 was hij opnieuw lijsttrekker voor die partij. Krol vertrok in 2020 echter met ruzie uit de fractie, met medeneming van zijn Kamerzetel.

Samen met Femke-Merel van Kooten-Arissen, een Kamerlid dat zich had afgesplitst van de Partij voor de Dieren, richtte hij vervolgens een nieuwe partij op, de Partij voor de Toekomst. Ook met Van Kooten en de later aangehaakte voormalige FvD’er Henk Otten kwam hij al snel in conflict, waarna Krol op de solotoer ging. Met de Lijst Henk Krol deed hij vruchteloos mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Hij kreeg slechts 9000 stemmen.

Nieuw vehikel

En nu heeft Krol dus een nieuw vehikel voor zijn politieke aspiraties gevonden bij andere seriële partijhopper, namelijk Wybren van Haga. Van Haga zat van oktober 2017 tot september 2019 in de Tweede Kamer voor de VVD. Die partij royeerde hem, omdat hij zich tegen de afspraken in intensief bemoeide met zijn Amsterdamse vastgoedportefeuille.

Van Haga liep over naar Forum voor Democratie om ook die fractie te verlaten na onenigheid met partijleider Thierry Baudet. Van Haga vormt nu een fractie met twee andere ex-FvD’ers onder de naam Groep-Van Haga. Twee jaar geleden richtte hij BVNL op.

In De Oranjezomer zei Krol dinsdag dat hij zich als Kamerlid opnieuw wil inzetten voor ouderen. Die groep is volgens hem zijn stem op het Binnenhof kwijtgeraakt na de teloorgang van 50Plus.