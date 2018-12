Evoluon krijgt nieuw leven in het als ‘brainport’ opgebloeide Eindhoven

Ruim dertig jaar was het Evoluon een interactief museum dat talloze bezoekers liet kennismaken met de wonderen techniek en wetenschap. Het begon daarmee nog vóór de introductie van de kleurentelevisie in Nederland en de landing van de eerste mensen op de maan. Attracties als de robot die reageerde op je stem, de revolutionaire beeldtelefoon en de transparante liftkoker staan gegrift in de herinnering van talloze schoolkinderen. Het was ook een van de eerste musea van Nederland waar je overal aan mocht zitten.

Zoals de gloeilamp werd ingehaald door nieuwe verlichtingstechniek, zo verviel de belangstelling voor het technologisch museum. Wellicht gingen de technologische vernieuwingen sneller dan de tentoonstellingsmakers konden bijhouden, maar in elk geval verslapte de belangstelling van Philips voor het eigen geschenk aan de stad. In 1989 ging het museum dicht, acht jaar later verhuisde de top van het bedrijf van Eindhoven naar Amsterdam.

Opleving

De deuren van het Evoluon gingen alleen nog open voor congressen en partijen. Daarmee verviel de glans van de futuristische creatie van Philips-vormgever Louis Kalff en architect Leo de Bever. Twee keer was er een opleving. In 2006 was het Evoluon de plaats waar de kunstcollectie werd geveild van Frits Philips (1905-2005), de geestelijk vader van het project. In 2013 was het gebouw de plek voor twee concerten van de legendarische Duitse groep Kraftwerk, met hun retro-futuristische robotmuziek geknipt voor een show onder het 77 meter brede schoteldak.

Kraftwerk in Evoluon in 2013. Beeld Marcel van den Bergh

In de jaren dat de ‘Eiffeltoren van Eindhoven’ – nog steeds een icoon van de voormalige lichtstad – op een roemloos einde leek af te stevenen (er ging nog even het gerucht dat Holland Casino zijn gokmachines in de schotel wilde plaatsen) brak voor Eindhoven een tweede bloeiperiode aan. Als ‘brainport’ en met grote chipbedrijven als ASML is de stad nu een groeimotor voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd bouwde de stad een reputatie op als centrum van hedendaags design.

De herontwikkeling van het Evoluon wordt gegund aan de Eindhovense vastgoedondernemers Lee Foolen en Marc Reijs, die fortuin maakten met woningen voor de kenniswerkers in het herboren Eindhoven. Gebouw en terrein moeten een verzamelplaats worden voor onderzoek en onderwijs op het gebied van technologie en design, een ‘überlab’ ten dienste van een gezondere, meer duurzame en vrediger wereld. Het terrein wordt een openbaar park, met laagbouw afgeschermd van de drukke omliggende wegen. Daarin komen onder meer een hotel, short stay-studio’s voor techwerkers en kleine bedrijfsruimten. Op ten minste drie punten blijven passanten zicht houden op het rijksmonument, zo hebben de ontwikkelaars beloofd aan Philips en de Eindhovenaren.