Evo Morales: van geroemd president tot plucheklever

Ooit werd Evo Morales, Bolivia’s eerste inheemse president, wereldwijd geprezen. De verkiezing van de eenvoudige boerenzoon in 2005 was goed voor arm Bolivia. Nu, bij zijn derde herverkiezing, staat hij te boek als iemand die weigert zijn plek af te staan.

De linkse Morales, die zich donderdag na een omstreden stembusuitslag tot winnaar uitriep van de presidentsverkiezingen, is het zoveelste voorbeeld van de wereldleider die niet uit ’s lands presidentiële paleis is weg te slaan. Het is de tragiek van de politicus die tot grote hoogte is gestegen, maar die er niet over peinst de macht uit handen te geven.

Waar ooit net zo populaire presidenten als Tanzania’s Julius Nyerere en Ghana’s Jerry Rawlings zich na twee termijnen vrijwillig terugtrokken, koos Morales voor een derde en zelfs vierde termijn. Dat hiervoor de uitslag van een referendum, dat een vierde kandidatuur onmogelijk maakte, in de prullenbak moest worden gegooid, deert de voormalige vakbondsleider niet.

Nadat tellingen deze week hadden uitgewezen dat een tweede ronde nodig was bij de presidentsverkiezingen, volgde Morales’ nieuwste truc om te winnen. Het vrijgeven van de stembusuitslagen stokte plotseling, donderdag gevolgd door het bericht dat Morales de rechtse kandidaat Carlos Mesa met nét genoeg verschil had verslagen om een tweede ronde te voorkomen. Fraude? Onzin, aldus de president. Laat de oppositie maar met bewijzen komen, betoogde hij.

Aanhangers van Morales betuigen hun steun aan de president in de hoofdstad La Paz. Beeld AP

Waardigheid



En dan te bedenken dat Morales ooit, na slechts twee jaar presidentschap, zei dat hij niet lang aan de macht zou blijven. Zijn overwinning in 2005 sprak voor velen in de wereld tot de verbeelding. Opgegroeid in een arm gezin in Zuid-Amerika’s armste land, zou hij aan de macht van de elite die Bolivia zo lang had geregeerd een einde maken. ‘In één ding zijn wij allemaal gelijk’, zei hij in zijn inauguratierede over de landen in de wereld: ‘In ons recht op waardigheid.’

In zijn kabinetten benoemde hij veel vrouwen en inheemse politici. Morales verhoogde het minimumloon, hij pakte de armoede aan en hij nationaliseerde bedrijven. Ook zegde hij het IMF de wacht aan. Zelf gaf de nieuwe president het goede voorbeeld door zijn eigen salaris en dat van zijn ministers fors te verlagen. Op reis in het buitenland zag de wereld een staatshoofd gehuld in eenvoudige, kleurige truien. Het versterkte allemaal zijn imago van ‘man van het volk’.

Aanhangers van de oppositie betogen donderdag tegen de overwinning van Morales bij de presidentsverkiezingen. Beeld Reuters

In de VS werd de opkomst van de voormalige cocaboer met argwaan bekeken. Als president zette Morales zich in, zoals hij als activist ook jarenlang had gedaan, voor het recht van de boeren om de cocaplant te verbouwen. Niet voor de produktie van cocaïne, maar voor de verkoop van de bladeren, die door de bevolking worden gebruikt. Het zou bijdragen aan de gespannen relatie die Morales altijd heeft gehad met Washington.

Het was dan ook niet vreemd dat de VS vrijdag behoorden tot de landen, net als Colombia en Brazilië, die direct vraagtekens plaatsten bij zijn overwinning. Als Morales aan de macht weet vast te houden – en hij is nu al Zuid-Amerika's langst regerende president – zal hij 19 jaar aan de macht zijn geweest.