Ever Given eindelijk in Rotterdamse haven: ‘Een hele operatie’

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Goedemorgen Anna! Jij bent al sinds het krieken van de dag op en hebt de Ever Given zien binnenvaren.

‘Ja, ik was op pad met de persboot van de Koninklijke Roeiers Vereniging Eendracht (KRVE), georganiseerd door de Rotterdamse Haven. Daarmee zijn we rond half vier uitgevaren tot zee, waar de Ever Given al klaarlag met de loodsboot. Vanaf daar zijn we meegevaren tot het havengebied Amazone, waar de ECT Delta-terminal zich bevindt. Hier moet de lading uiteindelijk gelost worden.

‘In het havengebied kwamen de roeiers erbij, kleinere boten die de trossen opvangen. En de sleepbootjes. Het is een hele operatie, het schip is immers 400 meter lang, 59 meter breed en moest door een vaargeul die even breed is als het schip lang: 400 meter. Voor de mensen in de haven is het de normaalste zaak van de wereld, maar voor nieuwelingen als ik zag het er spannend uit. Uiteindelijk duurde het binnenvaren tot ongeveer half zes.’

En daarmee is de Ever Given dan eindelijk in Rotterdam. Terwijl baggeraar Boskalis het vastzittende schip al op 29 maart los wist te wrikken, amper een week nadat het was vastgelopen in het Suezkanaal. Wat is er in tussentijd gebeurd?

‘Nadat Boskalis het schip had losgetrokken, konden alle schepen die in de file lagen eindelijk doorvaren. Maar de Ever Given werd aan de ketting gelegd door de Egyptische kanaalautoriteiten. Die wilden geld zien voor de geleden schade: 916 miljoen dollar. De Japanse eigenaar Shoei Kisen Kaisha was het daar niet mee eens. De onderhandelingen hebben drie maanden geduurd en uiteindelijk is er een onbekend bedrag betaald. Naar schatting gaat het om zo’n 550 miljoen dollar, maar dat is niet bevestigd.

‘Begin deze maand mocht de Ever Given eindelijk zijn weg vervolgen. Wel iets langzamer dan normaal, vanwege schade aan het schip. En nu is de Ever Given op zijn bestemming, na bijna vijf maanden. Ze vertrokken op 3 maart uit China en hadden drie weken later aan moeten komen. Een groot deel van de bemanning zit sinds die tijd aan boord. Van de 25 bemanningsleden zijn er een aantal gewisseld, maar 16 zitten sinds het begin op het schip. In Rotterdam mogen ze niet aan wal, vanwege corona.’

Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

En wat betekent de vertraging voor de vracht aan boord?

‘Het goede nieuws is dat de circa 17.000 containers weinig fruit of ander voedsel bevatten; dat komt doorgaans uit Afrika en Amerika, niet uit China. Aan boord bevinden zich onder meer Ikea-kasten, schoolagenda’s, hout en tuinmeubels. De derving valt dus mee.’

Maar er is wel schade geleden door de vertraging. Wie gaat dat eigenlijk betalen?

‘Door de uitzonderlijke omstandigheden is hier sprake van wat ze in het scheepsrecht ‘averij-grosse’ noemen: schade aan de vracht die ontstaat bij het redden van het schip en de lading. Daarmee kan een deel van de kosten naar rato worden verhaald op de vrachteigenaren. Dat was nogal een juridisch gedoe met ruim de 10.000 verschillende ladingeigenaren van de Ever Given.

‘Het grootste deel is verzekerd tegen averij-grosse, maar lang niet iedereen. Wie zonder verzekering zit, heeft schade geleden door de vertraging en moet nu ook nog eens met extra geld over de brug komen. Die denken dus: laat maar zitten. Van de lading die gelost wordt in Rotterdam, zo’n 9.000 containers, is het voor 85 procent geregeld met de vrachteigenaren. Van de overige 15 procent zal een deel naar verwachting achterblijven, maar het grootste deel wordt volgens de Rotterdamse Haven nog afgehandeld.’

Hoe moet het nu verder met Ever Given? Is de saga nu eindelijk voorbij?

‘Komende vier dagen wordt de lading in Rotterdam gelost. Daar zitten ook de containers bij voor Hamburg. Aanvankelijk zou de Ever Given daar nog aanmeren, maar vanwege de vertraging gaat die vracht nu met een ander containerschip naar Duitsland. Daarna vaart het schip door naar het Britse Felixstowe, om de rest te lossen. Vervolgens gaat het schip naar Duinkerk om gerepareerd te worden. Er zijn geruchten dat het schip daarna alsnog een tijd uit de roulatie gaat, ze gaan er niet meteen weer mee de zee op.’