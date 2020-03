Evenement afgelast? Zie het kaartje als een donatie voor de kunstenaar in corona-tijden (of koop een mok)

Mok van de Amerikaanse band The Reverend Peyton's Big Damn Band, die wordt aangeboden op missedtour.org. Op deze door een Amerikaanse muziekjournalist opgerichte site kun je merchandise en vinyl kopen van artiesten wier optredens wegens de coronamaatregelen zijn afgeblazen.

Festivals, theatervoorstellingen, concerten en andere culturele evenementen die de rest van deze maand op de agenda stonden, zijn afgelast. Musea en filmhuizen zijn dicht. De maatregel heeft ingrijpende gevolgen. Artiesten die op de podia zouden staan, lopen wegens de afgelastingen hun inkomen mis.

‘Het is een direct probleem’, zegt beeldend kunstenaar Katinka Simonse, beter bekend als Tinkebell. ‘Ik verdien mijn geld door het geven van lezingen, die nu dus zijn afgelast. Omdat ik geen buffer heb, is het nu kiezen tussen mijn huur of boodschappen.’

Om kunstenaars zoals Simonse in deze tijden te helpen, worden er van alle kanten steunacties opgezet. Er is een meldpunt geopend waar zzp’ers, die zestig procent van de sector uitmaken, het verloren inkomen kunnen melden.

Allerlei oproepen worden gedaan om artiesten te steunen. Simonse deelde op sociale media de oproep om gekochte kaartjes voor afgelaste evenementen om te zetten in een schenking. ‘Dus niet je geld terug vragen, maar het zien als een broodnodige donatie’, staat in het Twitterbericht dat veel werd gedeeld. Ook de organisatie van Rewire festival, dat begin april zou plaatsvinden maar is afgelast, vraagt bezoekers om (een deel van) het geld voor de kaartjes te doneren.

Beetje geld

De Amerikaanse muziekjournalist Michael Bishop bouwde de website missedtour.org. Hierop kun je merchandise en vinyl kopen van artiesten wier optredens wegens de corona-maatregelen zijn afgeblazen. ‘Dat kan net het beetje geld zijn waardoor bands muziek kunnen blijven maken, tot de tijden weer een beetje normaal zijn,’ schrijft Bishop in een e-mail.

Schrijver Alma Mathijsen, die geld verdient door onder meer het geven van lezingen, deelde een e-mailbericht op haar Instagrampagina. Daarin stelt Mathijsen voor dat organisaties een deel van de vergoeding voor artiesten alsnog betalen. ‘We zitten in vreemde tijden waarin we snel oplossingen moeten bedenken,’ zegt ze. ‘Ik snap dat het moeilijk is. Maar ik denk ook: kunnen we de kosten niet samen dragen?’ Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam heeft toegezegd de helft van de vergoeding voor Mathijsen te betalen.

Het platform Hard//Hoofd, ‘een vrije ruimte voor nieuwe makers’, zou op 21 maart zijn tienjarig jubileum vieren, maar dat gaat niet door. Het heeft besloten een kwart van de vergoedingen hoe dan ook te betalen. Uitgever Mark de Boorder: ‘Wij vonden het niet eerlijk om tegen de artiesten zeggen: jullie krijgen niets.’ Om het evenement toch te kunnen laten plaatsvinden, vraagt het platform om donaties van vijf euro per maand. ‘Donateurs krijgen een kunstwerk van Raquel van Haver en kunnen gratis naar het jubileum’, zegt de Boorder. ‘Dat is nu onder voorbehoud op 19 september, mits voldoende mensen ons steunen.’

Wat de gevolgen van alle afgelastingen zullen zijn voor de financiële situatie van culturele instellingen en artiesten, is nog niet te voorzien. Wel lijkt het erop dat cultuurliefhebbers, binnen en buiten de sector, steun willen bieden. Simonse zoekt ondertussen naar directe manieren om haar huur toch te kunnen betalen. ‘Ik heb besloten via Instagram mijn lezingen te delen’, zegt ze. ‘Ik heb een donatie-pagina waar mensen geld op kunnen storten, en ik doe nu meer dan normaal een beroep op mensen om daar te doneren. Tot dit allemaal voorbij is, in elk geval.’