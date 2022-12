Even mogen de Argentijnen vergeten dat het een rotjaar was

Feestvierende Argentijnen na het laatste fluitsignaal van Argentinië-Frankrijk. Beeld AP

Liters angstzweet en talloze afgebeten nagels moesten eraan te pas komen, maar na verlenging, zes goals en acht strafschoppen is de droom realiteit. Op 180 vierkante meter scherm zien tienduizenden porteños, Argentijnse hoofdstedelingen massaal bijeen op het Seeber-plein in Buenos Aires, hoe Gonzalo Montiel het pleit beslecht. En Argentinië wereldkampioen is. En eindelijk Lionel Messi wereldkampioen is.

Dus juichen ze en huilen ze, niet alleen daar op dat plein in de hoofdstad, maar in heel Argentinië. Even mogen de Argentijnen alles vergeten. Even mogen ze pronken, maar vooral ook: heerlijk smalen. Zoals Messi in de kwartfinale tegen Oranje. Twee gespreide handen achter de oren, het lichaam frontaal gericht naar de wereld. ‘Qué mirás, bobo?’ Wat kijk je nou, sukkel? Maradoniaans stout en trots, zoals Argentijnen zichzelf graag zien.

Want de meewarige blik waarmee het buitenland deze dagen naar Argentinië kijkt (wanneer de ogen niet gericht stonden op de blauw-witte selectie in Qatar), moet pijn doen voor de 47 miljoen inwoners van wellicht Latijns-Amerika’s meest trotse land. (‘De Mexicanen stammen af van de Indianen, de Brazilianen komen uit de jungle, maar wij Argentijnen arriveerden per boot’, zei president Alberto Fernández vorig jaar.)

De gouden bokaal in de handen van Messi – eindelijk evenknie van Maradona – geeft op de valreep een alles verblindende glans aan een jaar waarin tot deze zondag weinig te vieren viel. 2022 begon met alweer een lening van 44 miljard euro bij het Internationaal Monetair Fonds. Het was een zoveelste noodpakket voor een land dat zo ongeveer sinds mensenheugenis diep in de schulden zit.

Dit keer streek het strenge IMF met de hand over het hart en verbond geen harde bezuinigingseisen aan het krediet. Desondanks schoot de toch al hoge inflatie verder de lucht in. Het jaar eindigt met een geldontwaarding van bijna 90 procent. November bracht ‘goed’ nieuws: voor het eerst sinds maart (toen Ruslands oorlog de inflatie extra aanzwengelde) stegen de prijzen van consumptiegoederen minder dan 5 procent ten opzichte van de maand ervoor.

Minister van Werk Raquel Olmos kreeg half november de vraag: liever WK-winst of de inflatie omlaag? ‘Laat Argentinië eerst het WK winnen’, zei ze, ‘daarna richten we ons weer op de inflatie.’ Hoon was haar deel. Maar wat zou nou die ene maand, stelde ze. ‘Kijk naar wat het kampioenschap betekent voor de Argentijnse stemming.’ Zondag kreeg ze gelijk, geen Argentijn die die dag ook maar een seconde aan inflatie dacht.

Wat doet geld er überhaupt toe? Op de bankrekening verdampen pesos enkel. Argentijnen betaalden 46 minimumlonen voor een finalekaartje, ze verkochten hun auto om met Messi in Qatar te zijn. Aardse en bovenaardse middelen werden aangewend om WK-winst te garanderen. Duizenden brujas, zelfverklaarde moderne heksen, absorbeerden met wierookrituelen de negatieve energie van de selectiespelers, talloze Argentijnen droegen wedstrijd na wedstrijd dezelfde onderbroek.

Het werkte. Het was het allemaal waard. Zondag begint het in de 23ste minuut met een penalty. Messi schiet de bal langs keeper Lloris en zijn ploeggenoten stapelen zich op hem. Sterker: heel Argentinië ligt op die extatische hoop. Na ruim twee uur eindigt het ook met strafschoppen. Gejuich uit miljoenen kelen galmt door de straten van Buenos Aires. Was er ooit een tijd dat ze niet van Messi hielden, de wonderjongen die in Europa excelleerde, maar het met de Argentijnse selectie maar niet waarmaakte? Het is vergeven en vergeten.

Vergeten is ook de politieke crisis. Alberto Fernández? Cristina Kirchner? O ja, die twee kemphanen aan de macht, de linkse president met naast zich, haar grote schaduw over hem werpend, vicepresident en oud-president Kirchner. Geregeld is onduidelijk wie van de twee aan de touwtjes trekt. Kirchner roept in elk geval de meeste emotie op.

Ze is geliefd én diep gehaat. In de aanloop naar de uitspraak in een groot corruptieproces haalde op 1 september een man, ogenschijnlijk opgezweept door complottheorieën, de trekker van een pistool over vlak bij haar hoofd. Het wapen haperde. Begin deze maand werd Kirchner veroordeeld tot zes jaar cel vanwege corruptie, een straf die ze zolang ze politica is niet hoeft uit te zitten.

Eind volgend jaar zijn verkiezingen, het linkse peronisme van Fernández en Kirchner staat er slecht voor. Laat ze allebei vertrekken, vinden inmiddels de meeste Argentijnen. Volgens een peiling uit oktober hebben bijna zeven op de tien Argentijnen genoeg van de twee politici. Maar wat zou het? Nu even geen politiek, por favor.

Argentinië is wereldkampioen. Voor de derde keer. Die eerste in ‘78 tegen Nederland, omstreden want de Argentijnse militaire junta was gastheer. Toen in Mexico in ‘86, de titel van Diego Maradona. Nu Messi in ‘22 tegen het Frankrijk van Kylian Mbappé. In Qatar, eveneens omstreden, maar ook dat is even vergeten.

Nu en voor altijd, wereldkampioen. En al zijn landgenoten zijn even Messi. Geen bus rijdt deze zondagavond in Buenos Aires, of in welke Argentijnse stad dan ook. De straten zien blauw-wit tot de zon ondergaat. Morgen, vooruit overmorgen, is het weer tijd voor de realiteit.