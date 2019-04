Even mijn advocaat bellen, zei de oud-president van Peru tegen de agenten die hem kwamen arresteren. Toen klonk een pistoolschot.

Oud-president Alan García in 2010 tijdens een regionale ministerstop in Lima. Beeld AFP

De politie arriveerde woensdagochtend bij het huis van de 69-jarige García, in de hoofdstad Lima. De oud-president was een verdachte in het grootste corruptieschandaal dat Latijns-Amerika ooit gekend heeft. Nu zou hij gearresteerd worden. Hij moest zijn advocaat bellen, zei hij tegen de agenten. Hij ging een kamer in en sloot de deur. Even later was er een pistoolschot te horen. Toen de agenten de deur forceerden, troffen ze hem zittend aan met een wond in zijn hoofd.

Dit is hoe de Peruaanse minister van Binnenlandse Zaken Carlos Morán de veelbewogen ochtend later die dag tijdens een persconferentie reconstrueerde. In kritieke staat was García naar het ziekenhuis gebracht, waar bij na een operatie in coma belandde. ‘Laten wij tot God bidden om hem kracht te geven’, zei zijn advocaat Erasmo Reyna nog. Drie uur later overleed hij.

De welbespraakte Garcia was twee keer president van Peru: tussen 1985 en 1990 en van 2006 tot en met 2011. In zijn eerste termijn was hij een vurig pleitbezorger van een links, sterk nationalistisch geluid. Het land kreeg te maken met hyperinflatie en isoleerde zich binnen de internationale financiële gemeenschap. In zijn tweede termijn ontpopte García zich als populistische voorvechter van een vrije markt. Later, in 2015, deed hij opnieuw een gooi naar het presidentschap. Hij werd niet meer verkozen.

Schandaal

De oud-president was al enige tijd het doelwit van een justitieel onderzoek wegens mogelijke betrokkenheid bij het schandaal rond Odebrecht. Het Braziliaanse bedrijf betaalde eerder deze eeuw voor meer dan 700 miljoen euro aan steekpenningen aan bestuurders en politici in Latijns-Amerika om grote opdrachten binnen te halen. Sinds het schandaal in 2014 aan het licht kwam, houdt dat het hele continent in zijn greep.

In Peru heeft de zaak de grootste politieke gevolgen. Daar zou voor zeker 30 miljoen dollar aan steekpenningen zijn betaald. De huidige president Martín Vizcarra heeft beloofd alles op alles te zetten om de betrokkenen te vervolgen. Afgezien van García worden momenteel ook drie andere oud-presidenten onderzocht. Een van hen, Pedro Pablo Kuczynski, is vorige week gearresteerd. Alejandro Toledo strijdt vanuit Californië tegen zijn uitlevering. Ollanta Humala spendeerde vorig jaar al negen maanden in voorarrest in de gevangenis.

García, die volgens de aanklagers meer dan 100 duizend euro van Odebrecht zou hebben ontvangen, heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij het schandaal. Volgens hem was die betrokkenheid verzonnen door politieke tegenstanders. Vier maanden geleden vroeg hij Uruguay om asiel. Het land weigerde, omdat er geen aanwijzing zou zijn dat het ging om een politieke vervolging.