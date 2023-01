Even leek de PVV steunpilaar voor Jettens zonnepanelenregeling, maar dat zet Wilders snel recht

Minister Rob Jetten dinsdagavond bij het debat in de Tweede Kamer. Beeld ANP / Sem van der Wal

De vermeende steun van de PVV was dinsdagavond de grote verrassing tijdens het debat over het afbouwen van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten kan vooralsnog niet op steun rekenen van GroenLinks en PvdA voor die wet, waardoor er nog geen een meerderheid in de Eerste Kamer is. Toen verraste de PVV alle aanwezigen. De kli­maat­scep­ti­sche partij is tegen zonnepanelen en de salderingsregel, zeker als mensen zonder panelen daardoor een hogere energierekening betalen, stelde woordvoerder Alexander Kops.

Zo leek de partij die Jettens beleid doorgaans op alle mogelijke manieren aanvalt, op dit dossier de minister wel te steunen. Een andere weg naar een meerderheid in de Eerste Kamer was in zicht. Alleen waren Kops en Wilders er dinsdagavond als de kippen bij om die verrassende weg direct weer te sluiten. De PVV is alleen voor het afschaffen van de regeling voor ‘nieuwe gevallen’, stelt Wilders. Voor mensen die al in zonnepanelen hebben geïnvesteerd moet de regeling volgens de PVV blijven bestaan. ‘De PVV stemt dus tegen de wet van Jetten om de salderingsregeling voor kleinverbruikers af te bouwen.’

De PVV stemt dus tegen de wet van Jetten om de salderingsregeling voor kleinverbruikers af te bouwen. Voor nieuwe gevallen willen we de subsidie meteen afbouwen maar voor bestaande gevallen - mensen die hebben geïnvesteerd - moet die blijven bestaan! https://t.co/IIfISp62kK — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 17 januari 2023

Daarmee bevindt Jetten zich wederom in de positie zoals die zich dinsdag aanvankelijk aftekende. Als hij de wet ingevoerd wil krijgen zal hij GroenLinks en PvdA tegemoet moeten komen. Die twee partijen hebben begrip voor het afschaffen van de regeling, omdat die ervoor zorgt dat mensen zonder zonnepanelen nu steeds meer moeten bijdragen aan een groeiende doorgaans welvarende groep van panelenbezitters. Toch stemmen de linkse partijen vooralsnog tegen afschaffing. Ze willen Jetten pas steunen als er een helder plan is dat garandeert hoe het leggen van zonnepanelen ook in de toekomst rendabel blijft.

Met name het stimuleren van woningcorporaties om huizen te verduurzamen, inclusief zonnepanelen, is voor GroenLinks en PvdA belangrijk. ‘Pas als duidelijk is hoe mensen in energiearmoede in de toekomst kunnen profiteren van zonnestroom, gaan we instemmen met een versobering van de huidige regeling’, zei Joris Thijssen dinsdagavond. Het debat wordt waarschijnlijk volgende week voortgezet.