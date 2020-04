Even geen studentenleven maar wijn drinken met mama

De kinderen van Nicole , Iris en Jeroen , beiden student en woonachtig op kamers zijn tijdelijk weer thuis bij moeder. Vanwege de corona crisis zijn alle scholen en universiteiten dicht. Met zijn drieën doen ze een wijnproeverij en moet er geraden worden welke wijn in welk glas. Beeld Arie Kievit

Haar kinderen weer in huis: het is even wennen voor de alleenwonende Nicole Dieteren (53) uit Waalwijk. Zo was er dat misverstandje in de koelkast. Zoon Jeroen (23), die door de coronachaos besloot langer bij moeder te blijven dan één weekend, liet weten dat het daar aanwezige merk belegen kaas niet tot zijn favorieten behoorde. Wat hij bedoelde: ik wil een beter merk. Wat moeder dacht dat hij bedoelde: mijn zoon lust geen belegen kaas. Dus kocht Nicole een pak jonge kaas voor Jeroen. ‘Maar jonge kaas’, verzucht hij, ‘dat vind ik helemaal niet lekker’.

Bewoners van studentenhuizen staan deze maanden voor een keuze. Binnenblijven is het devies, maar daar zit je vaak met veel huisgenoten op een kluitje. Daarom kiest een aanzienlijke groep studenten voor een tijdelijke terugkeer naar hun ouders, waar de kans op besmetting met het virus minder groot is, en de werkruimte meestal groter en rustiger.

Frictie

Ook Iris (25, master health economics aan de Erasmus Universiteit) en Jeroen (master geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht) Lodder verkasten naar moederlief, waardoor het gezin voor het eerst sinds 2014 weer onder één dak woont. Dat zorgt voor frictie. Maar de gezelligheid heeft de overhand, en ze doen dingen die ze als gezin nog nooit hebben gedaan.

Zoals vanavond: op tafel staan vijftien glazen klaar voor een wijnproeverij. Leuker dan wéér een film kijken, vonden ze. Al is het maar omdat Nicole, die bij een farmaceut werkt, de onstudentikoze gewoonte heeft om ’s avonds op de bank in slaap te vallen. ‘Het is ook vermoeiend, de kinderen weer in huis.’

Thuis aan thesis werken

Het gezin kwam drie weken geleden terug van een skivakantie in de Zwitserse Alpen. Iris zag dat haar lessen in Rotterdam uitvielen en de bibliotheek sloot. Bovendien werkt een huisgenoot als co-assistent in een ziekenhuis, wat de kans op besmetting groter maakt. Ze concludeerde: ik kan net zo goed hier in Waalwijk aan mijn thesis werken.

Jeroen probeerde in Maastricht te beginnen aan zijn scriptie, maar werd gehinderd door de gezelligheid van het studentenleven. Geen ‘Fuck Corona’-feestjes, wel ‘samen eten, bier drinken en spelletjes doen’. Twee weken geleden keerde hij terug naar zijn moeder, licht verkouden. Een nieuwe treinreis naar Zuid-Limburg leek de familie niet verstandig.

Drie onderbroeken

Het is wennen, met zijn drieën in huis. Bijvoorbeeld omdat Jeroen slechts drie onderbroeken bij zich heeft en Nicole daardoor vaker moet wassen dan normaal. En er borrelen kleine irritaties op. Zo springt Iris na het ontbijt graag snel onder de douche. ‘Dan heb je voor jezelf bedacht: dat bord ruim ik dadelijk op. Maar dan ga je na het douchen naar beneden en heeft mama het al opgeruimd. In een studentenhuis doe je ook huishoudelijke taken. Maar hier is mama ons altijd een stap voor.’

Jeroen vindt het fijn soms doelloos zijn frustraties te kunnen uiten. ‘Dan zit ik met iets in mijn hoofd en zeg ik het, om het kwijt te zijn. Dan vat mama dat op als een probleem dat zíj moet oplossen. Kom ik even later beneden: ‘Heb je hier al aan gedacht?’ ‘Zou dit niet beter werken?’ Terwijl ik dat onderwerp dan al helemaal heb afgesloten.’

‘Ik ben best irritant’, gelooft Nicole. De kinderen geven haar niet de schuld. Jeroen: ‘Het gaat er niet om dat mama zo irritant is, maar dat je terugkeert in een rol die je niet meer gewend bent. Zij is weer de moeder, jij bent weer het kind. Terwijl dat helemaal niet meer zo voelt.’

Worteltaart

Gelukkig wordt die rolverdeling ook doorbroken. Elke dag rond lunchtijd bijvoorbeeld, als het gezin bij elkaar komt en ‘veel te lang’ koffie drinkt. ‘Normaal bellen wij mama op als wij iets te melden hebben. Omgekeerd komt mama niet naar ons: jongens, ik heb vandaag zo’n belangrijke deadline gehaald. Dat deelt zij normaal met haar partner. Nu krijgen wij dat ook mee’.

Of tijdens het productieproces van de worteltaart die op de aanrecht vertoeft. ‘Ik wilde die taart zo snel mogelijk afmaken. Maar zij wilden het samen doen, zoals je dat in het studentenhuis doet’, zegt Nicole. ‘Dan realiseer je je: ja, dat is eigenlijk veel gezelliger. Ik ben heel resultaatgericht, maar zij genieten erg van de weg ernaartoe. Zo krijg je een spiegel voorgehouden.’

Rode wijn

De vijftien glazen zijn voor vijf soorten rode wijn, waarvan de flessen zijn omwikkeld met oud krantenpapier. Eén ervan is een prijzige Faugères, naar het gelijknamige Franse wijngebied nabij Montpellier, uit 2003. Al jaren staat die in de kast, wachtend op het uitverkoren moment geopend te worden. Vanavond dus. De hamvraag: kunnen ze raden welke van de vijf de Faugères is?

Andere hamvraag: kan Nicole het dranktempo van haar kroost wel aan? ‘Natúúrlijk’, antwoordt ze vol zelfvertrouwen.

Jeroen laat naderhand weten dat Nicole het inderdaad ‘verrassend goed’ kon bijbenen. ‘Niemand is onder de tafel beland, maar er is veel gedronken en gelachen. We hebben besloten dit vaker te doen!’ Ook voor de wijntest slaagt moeder met verve, net als Iris. Jeroen verwarde de Faugères uit 2003 met een veertien jaar jongere Saint-Émilion, dezelfde ochtend door Nicole opgepikt bij de plaatselijke supermarkt. Tja. In goed gezelschap wordt alle wijn fijn.