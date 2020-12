Even ertussenuit: op luchthaven Singapore kunnen ‘reizigers naar nergens’ kamperen

Ook aan de kinderen is gedacht bij de kampeerarrangementen op de Singaporaanse luchthaven Changyi. Beeld Reuters

Kamperen betekent op Changyi Airport geen opblaasbedje in een muffe tent bij een verlaten incheckbalie, maar slapen in een overdekt park annex winkelcentrum.

De grootste trekpleister is de HSBC Regenzuil, de grootste indoorwaterval ter wereld, die zich van zeven verdiepingen hoogte naar beneden stort. Dat alles ter vermaak van de ruim 65 miljoen passagiers die Changyi jaarlijks te verwerken kreeg voor de pandemie. Changyi pronkt al zeven jaar met de eretitel ‘beste luchthaven ter wereld’ en het is inderdaad geen straf om er een nachtje in transit door te brengen.

Daarom durft Changyi ruim 166 euro te vragen voor een nachtje glamoureus kamperen in een vijfpersoonstent. Hoewel gasten voor dat bedrag geen eigen toilet en douche krijgen – kampeerders met sanitaire behoeften moeten naar de gewone voorzieningen op de luchthaven – is het vliegveldkamperen populair. Vliegveld Changyi is in november begonnen met het arrangement, dat tot begin januari duurt, maar op enkele plekjes na waar je voor drie uur kampeerpret 83 euro betaalt, is overnachten nu al niet meer mogelijk, want alle tenten zijn volgeboekt.

Maaltijd

De campingactie is een nieuwe poging van de reisindustrie om iets te verdienen tijdens de covid-pandemie, die het internationale reisverkeer grotendeels platlegt. Konden reislustige Singaporanen eerder ‘vluchten naar nergens’ nemen, na protest van de milieubeweging is Singapore Airlines gestopt met die reisjes. De luchtvaartmaatschappij biedt als alternatief diner-arrangementen aan waarbij gasten een vliegtuigmaaltijd kunnen nuttigen aan boord van een geparkeerde Airbus 380.

Cruises waarbij een cruiseschip een rondje maakt zonder onderweg havens aan te doen, werden in Singapore geen succes – vorige maand werd zo’n cruise naar nergens, die met 1.700 passagiers vanuit Singapore was vertrokken, voortijdig afgebroken vanwege een vermoedelijke corona-uitbraak aan boord.

Logeren op de luchthaven in een comfortabel tweepersoonsbed in een tent is een relatief veilig avontuur op afstand, in een soort kunstmatig regenwoud. De tenten staan bij de waterval of in een uitgestrekte tropische tuin met honderden bomen en zestigduizend struikjes. Plakkerig weer of insecten zullen de pret niet bederven, want met bijna driehonderd winkels en restaurants in de buurt van de tenten staat de airconditioning permanent aan. Een andere geruststelling: kampeerders hoeven niet bang zijn om hun vlucht te missen, want ze gaan na hun nachtje luchthaven toch nergens heen.