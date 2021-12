Even boosteren in de kerk van Aarle-Rixtel. Want de regering wil opschieten ‘en daar werken we graag aan mee’

In de Noord-Brabantse plaats Aarle-Rixtel zijn vrijwilligers een vaccinatie-actie begonnen onder het motto: voor en door het dorp. Zorgprofessionals vaccineren vrijwillig in de avonduren in de kerk inwoners van 18 jaar en ouder. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de houten kerkbanken van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk in Aarle-Rixtel zitten woensdagavond enkele tientallen mensen. Uit de speakers klinkt Gloria in excelsis Deo en Stille nacht, heilige nacht. Op het hoofdaltaar ligt het kindeke Jezus in een kribbe vol stro.

De vredige sfeer doet denken aan een nachtmis. Maar de kerkgangers zijn hier niet om de mis te vieren. Ze zitten bij te komen van hun boosterprik. Rond het hoofdaltaar staan vier tafels opgesteld, waar een gestage stroom van Aarle-Rixtelnaren langs schuifelt voor hun lang verbeide derde prik tegen het gevreesde coronavirus.

Huisartsenpraktijk

De bijzondere vaccinatiecampagne in het 5.700 zielen tellende dorp is een initiatief van een groep vrijwilligers die het trage prikbeleid van de overheid zat was. ‘We willen helpen om de boostercampagne te versnellen onder het motto: voor en door het dorp. Niet lullen, maar poetsen’, aldus Paul Lijten, voormalig manager van de lokale huisartsenpraktijk (waar zijn vrouw een van de huisartsen is).

Het idee om een groot deel van het dorp op drie avonden in de plaatselijke kerk in te enten rees eind vorige week. Afgelopen weekeinde kreeg het plan vaste vorm. De gemeente was enthousiast en de GGD wilde de vaccins wel leveren. Lokale zorgmedewerkers, van wijkverpleegkundigen tot gepensioneerde huisartsen, boden zich aan als prikkers. De vrijwillige brandweer ging de mensenstroom wel begeleiden, anderen namen de inschrijving en registratie voor hun rekening.

Zondag werden de bewoners via sociale en andere media ingelicht. Een dag later al waren alle 1.800 prikplaatsen ‘volgeboekt’. Daarna kreeg de organisatie nog wel een teleurstelling te verwerken, toen de GGD geen 1.800, maar 900 vaccins kon leveren. ‘Een communicatiefout’, aldus Lijten. ‘Een GGD-medewerker had een toezegging gedaan die niet haalbaar bleek.’

De lokale vaccinatiecampagne werd snel aangepast: alleen de 50-plussers waren nog welkom in de kerk, de 50-minners visten helaas achter het net. ‘Het is niet anders, we gaan niet met de vinger wijzen, het goede gevoel is gebleven’, zeggen de initiatiefnemers in koor.

Tientallen bovenarmen

Woensdagavond, de tweede prikavond, loopt gepensioneerd huisarts Tom Engels (69) met nauwelijks verholen trots van de ene naar de andere priktafel rond het hoofdaltaar. Hij wordt ‘chef prik’ genoemd en houdt toezicht op de vrijwilligers die de spuitjes in tientallen bovenarmen zetten. Een van hen is zijn eigen zoon Thijs, specialist ouderengeneeskunde.

‘Een geweldig initiatief’, vindt Engels het. ‘Ze zijn proactief aan de slag gegaan. We moeten ons wapenen tegen de storm die omikron heet. Het is allemaal razendsnel gegaan, van idee tot uitvoering’, vertelt hij naast het hoofdaltaar. ‘Het loopt wat minder log dan bij de GGD’, voegt hij er fijntjes aan toe.

Waar een klein dorp groot in kan zijn, vindt ook Pieter Janssens (78), die net geprikt is en op een kerkbank zijn kwartiertje rust neemt. ‘Dit is echt het dorpsgevoel. We doen het voor elkaar. Ik begreep dat Den Haag eigenlijk geen eigen initiatieven wilde. Maar het is heel goed dat we hier in Aarle-Rixtel de Haagse regels even gelaten hebben voor wat ze zijn.’

Ook Frans Gommans (63) is net geboosterd en spreekt van een superinitiatief. ‘De regering wil alles op tijd voor elkaar krijgen, daar werken we graag aan mee’, zegt hij. ‘Nee, de regering is te laks’, reageert zijn vrouw Mirella (55) naast hem. ‘We hebben geprobeerd te bellen met de GGD, maar kwamen er gewoon niet tussen.’

Geen anderhalve meter

Ze zijn blij dat ze nu toch via dit lokale vrijwilligersinitiatief snel zijn geboosterd. Daardoor voelen ze zich beter beschermd tegen de besmettelijke omikron-variant. Want ze werken in de AH XL in Helmond, waar het de laatste dagen ‘hartstikke druk’ is. ‘De schoolkinderen zitten thuis, er is geen oppas, dus neemt iedereen zijn kinderen mee naar de supermarkt’, aldus Frans. ‘Daar geldt de anderhalve meter echt niet, hoor’, voegt Mirella eraan toe.

Zo’n vierhonderd Aarle-Rixtenaren worden deze woensdagavond geboosterd, terwijl tegen een kerkpilaar Jezus vanaf het kruis toekijkt. De christelijke kerkliederen worden afgewisseld met profane songs als Jingle Bells en Kling, klokje, klingelingeling. ‘Een kerstmedley op een cd van de koster’, aldus een lid van het parochiebestuur, dat geen moment heeft getwijfeld om de kerk ter beschikking te stellen voor de lokale boostercampagne.

Donderdag probeert Aarle-Rixtel zelfs een dubbelslag te maken. Want dan hebben de huisartsen ook nog eens alle burgers uit hun bestand die een griepprik hebben gekregen, opgeroepen voor de boosterprik. Die actie, waaraan ook Brabantse huisartsen in andere regio’s meedoen, komt bovenop het avondprikken in de kerk. ‘Donderdag is D-day’, glundert Lijten.

De saamhorigheid in het dorp is groot. Er is een bloeiend verenigingsleven en iedereen kent iedereen. Die dorpscohesie helpt volgens Lijten ook om zo’n spontaan prikinitiatief tot een succes te maken, met dank aan zeker vijftig vrijwilligers. Het is ook zo lekker laagdrempelig: ‘Mensen kunnen hier met de rollator naar toe. Even een wandelingetje buiten, een prik binnen, klaar.’

Toen Pieter Janssens via Facebook van de actie hoorde, kon hij het eerst niet geloven. ‘Ik dacht: het zal wel een hoax zijn’, vertelt de bejaarde man in de kerkbank. ‘Maar het bleek gewoon te kloppen. Een schitterend initiatief. En zo kom ik ook weer eens in de kerk.’