Even belangrijk als beladen voor klimaatpolitici: gedragsverandering van hun kiezers

Die periode na 2030 leek deze week even ver weg voor Jetten, bekende hij voor aanvang van het debat, hij is dezer dagen verwikkeld in beladen onderhandelingen over de aanvullende maatregelen die nodig zijn om het doel van 55 procent minder CO2-uitstoot in 2030 te halen. Daar zijn nog enkele ingrijpende aanscherpingen van het beleid voor nodig. Aanvankelijk had het kabinet vrijdag al een beslissing willen nemen over dat pakket, maar met name de maatregelen rond luchtvaart en auto’s stuiten op grote weerstand binnen VVD en CDA. Precies het soort maatregelen die gaan over duurzamer consumeren.

Maar dat er na 2030 nog veel meer te doen is, weet politiek Den Haag ook. In 2050 mag er in Europa netto geen CO2 meer worden uitgestoten. Een delegatie van jonge klimaatactivisten had Jetten donderdagochtend ook nog even het belang daarvan onder de neus gewreven. Op de publieke tribune luisterde een deel van hen tijdens het debat toe. Net als vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties.

Duizelingwekkend

Tijdens het debat hoorden de jongeren een indrukwekkende hoeveelheid beleid voorbijkomen, waarmee het doel van 2050 gehaald zou moeten worden. Om te beginnen de vergaande klimaatplannen die deze week werden goedgekeurd door het Europees Parlement. Met als belangrijkste wapen het emissiehandelssysteem ETS, dat een groot deel van de Europese industrie dwingt om al in 2040 netto geen CO2 meer uit te stoten. En ook Jetten gaf een daadkrachtig ogend inkijkje in zijn eigen agenda: een duizelingwekkende reeks van energiewetten, maatwerkafspraken met grote uitstoters, routekaarten en visies. Een van de belangrijkste stukken die hij nog voor deze zomer zal presenteren is het Nationaal Plan Energiesysteem. Daarin wordt uitgewerkt welke infrastructuur Nederland de komende jaren moet aanleggen om de klimaatdoelen van 2050 te halen.

Gedragsaanpassing

Vorige week ontving Jetten al een rapport waarin experts hem adviseren hoe dat systeem eruit zal moeten zien. Heel belangrijk, omdat er voor 2040 een systeem moet zijn waarmee energie in de vorm van elektriciteit, moleculen of warmte voor iedereen duurzaam beschikbaar moet zijn. Hoe dat systeem er precies uit gaat zien, kan Jetten voorlopig niet zeggen. ‘Het plan zal bestaan uit vier scenario’s op basis waarvan we dan als politiek keuzen moeten maken. In de loop der tijd stellen we de scenario’s bij en groeien ze naar elkaar toe.’

Een ander interessant onderdeel van het beleid is de gedragsaanpassing van consumenten. Het kabinet heeft inmiddels diverse rapporten laten maken waaruit blijkt hoe belangrijk het is dat Nederlanders duurzamer gaan consumeren: minder vlees eten, vaker met het openbaar vervoer, minder vliegen. En dat zijn precies het type maatregelen waar emoties over de aanvullende maatregelen richting 2030 zo hoog over oplopen.

Tijdens het Kamerdebat bleek donderdag dat er in principe wel brede steun is voor maatregelen die het consumentengedrag flink beïnvloeden. En ook dat die wel eerlijk en draagbaar moeten zijn voor alle groepen in de samenleving. Maar hoe dat dan moet, daarover is minder consensus. Zo wil GroenLinks laten onderzoeken of het mogelijk is om een verbod op ‘fossiele reclames’ in te stellen. ‘Waarom zou je nog reclame mogen maken voor dieselauto’s, bijvoorbeeld’, zei Kamerlid Suzanne Kröger. Maar veel rechtse partijen vrezen dat je op die manier in hele lastige discussies verzeild raakt. Bijvoorbeeld over de vraag of Shell wel mag adverteren met windenergie.

Duurzaamheidslabels

‘Als liberaal ligt gedragsbeïnvloeding door de overheid voor mij altijd gevoelig’, erkende VVD-Kamerlid Silvio Erkens. ‘Mensen moeten de vrijheid hebben om hun eigen keuzen te maken.’ Hij vindt vooral dat consumenten voor eerlijk voorgelicht moeten worden over de keuzemogelijkheden. Onder meer door ervoor te zorgen dat uit de prijzen blijkt wat de belasting op het klimaat is. Ook pleitte hij voor heldere duurzaamheidslabels op alle producten, ‘zoals je dat nu voor voeding hebt’.

Jetten benadrukte dat er binnen Europa wel degelijk naar de juridische mogelijkheden wordt gekeken om reclame voor klimaatonvriendelijke producten in te perken. Maar dat gaat dan vooral om strengere regels voor duurzaamheidsclaims van bedrijven, die nu vaak misleidend zijn. Op zijn eigen ministerie wordt daarnaast gewerkt aan een voorlichtingscampagne die burgers moet helpen om duurzamer keuzen te maken.