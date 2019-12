Evangelist van 79 miljoen bekeerlingen overleden

Tijdens een bijeenkomst in Nigeria met evangelist Reinhard Bonnke worden posters verkocht. Beeld Markus Matzel / ullstein bild via Getty Images

Reinhard Bonnke werd in 1940 geboren in het Oost-Pruisische Koningsbergen, het tegenwoordige Kaliningrad in Rusland. Toen zijn moeder hem op 9-jarige leeftijd een standje gaf over een zonde, vond Bonnke reeds zijn roeping. Als piepjonge 17-jarige zendeling in het Zuid-Afrikaanse landje Lesotho, kreeg hij terugkerende dromen waarin hij de stem van God hoorde roepen dat Afrika gered moest worden. Hij zag het Afrikaanse continent ‘badend in het bloed van Jezus’.

Het traditionele zendelingenwerk ging Bonnke te langzaam, dus hij richtte zijn eigen zendingsorganisatie op, Christ for All Nations. Van 1967 tot zijn pensioen in 2017 preekte hij onvermoeibaar in miljoenensteden, oerwouden en woestijnen in heel Afrika. Christelijke media prijzen zijn ‘laserscherpe focus op zielen winnen’.

Aanvankelijk liet hij reusachtige tenten fabriceren voor zijn gehoor, maar toen de grootste tent met een capaciteit van 34.000 personen vlak voor de bijeenkomst was omgewaaid, hield Bonnke bijeenkomsten in stadions of gewoon in de openlucht. Zijn ambitie: met één dienst een miljoen nieuwe christenen erbij. Op zijn grootste bijeenkomst in het Nigeriaanse Lagos waren volgens zijn zendingsorganisatie 1,6 miljoen mensen aanwezig.

De Duitse Pinkstergemeente-evangelist Reinhard Bonnke tijdens zijn ‘farewell gospel crusade’ op 9 november 2017 in Lagos. Beeld AFP / Pius Utomi Ekpei

In tongen spreken

Zalvingen, beloftes van wonderen, gebedsgenezing: de dagenlange bijeenkomsten rond zo’n preek van Bonnke waren voor Afrikaanse christenen een spiritueel hoogtepunt. De Keniaanse politicus Esther Passaris herinnert zich dat ze in 1988 voor het eerst in tongen sprak. ‘Hij koos me uit de mensenmassa en organiseerde een aparte bijeenkomst waarbij hij God in gebed vroeg me te gebruiken’, aldus Passaris over de overleden evangelist.

Niet iedere Afrikaan was zo blij met Bonnke. In 1991 leidde zijn ‘kruistocht’ van revival-bijeenkomsten tot godsdienstrellen in Nigeria, omdat moslims vonden dat Bonnke zich negatief uitliet over de islam. Tenminste acht mensen kwamen hierbij om. Daarna was hij een tijdje minder welkom in Nigeria. Toen hij zijn bekeringen daar hervatte, ging het weer mis. In 1999 werden zestien Nigerianen op een Bonnke-bijeenkomst vertrapt in een stampede. In 2017 hield hij zijn laatste ‘vaarwel-kruistocht’ in Lagos. Hij ging er prat op geen geld van zijn gelovigen aan te nemen tijdens die bijeenkomst: ‘Wie u om een offerande vraagt voor deze kruistocht, is een dief.’

Toch kon Bonnke aardig rondkomen van het evangeliseren. Persbureau AP meldde in 2014 dat hij in een appartement van 3 miljoen dollar woonde, in de buurt van Palm Beach in Florida. Hij publiceerde veertig boeken, onder meer een autobiografie getiteld Leven in het Vuur van God, en had een eigen reeks films. Hij stierf niet in zijn geliefde Afrika, maar thuis, omringd door familie. Bonnke laat een echtgenote, drie kinderen en acht kleinkinderen achter.