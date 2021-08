Evacuatie uit Kabul komt te laat voor veel Afghaans personeel

Een oude man van Afghaanse komaf wordt maandag door zijn familie opgehaald bij de opvanglocatie in Zeist, nadat hij uit Afghanistan was geëvacueerd toen hij daar op familiebezoek was. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Nederland heeft militaire en diplomatieke versterkingen naar het vliegveld van de hoofdstad Kabul gestuurd, maar ‘optreden buiten de poort’ blijft taboe, zegt het ministerie van Defensie. Op het vliegveld worden door militairen wel ‘alle mogelijkheden’ gebruikt om evacués binnen te krijgen en op vluchten te helpen, aldus het ministerie. Ambassadeur Caecilia Wijgers liet maandag weten dat tot dusver 810 Nederlanders, tolken en andere medewerkers van de Nederlandse missie in veiligheid zijn gebracht.

De tijdsdruk op de evacuatie is nog groter geworden nu de Taliban stellen dat blijven na de deadline van 31 augustus ‘gevolgen’ zal hebben. Wijgers noemt de situatie schrijnend en de taferelen aan de poorten van het vliegveld ‘gevaarlijk en risicovol’.

Dichte poort

De buitenring is in handen van de extremisten. En de Amerikanen, Britten en Duitsers, die de toegang tot het vliegveld bewaken, laten weinig mensen door. Wijgers: ‘De poorten gaan vaak dicht zonder dat wij worden geïnformeerd.’ Haar uitspraken versterken het beeld dat alleen landen met voldoende manschappen en materieel ter plaatse, die ook naar de stad pendelen om mensen op te halen, grote stappen kunnen zetten bij de evacuatie.

Onder de honderden mensen die Nederland tot dusver heeft geëvacueerd zijn ook groepjes tolken, fixers van journalisten en vrouwenrechtenactivisten. Sommige betrokkenen melden dat de diplomaten en militairen op het vliegveld van Kabul inventief en vasthoudend te werk gaan, anderen klagen over gebrek aan coördinatie en de trage reacties van het crisiscentrum op verzoeken om mensen op de lijst te zetten.

Tegelijkertijd groeit het besef dat de evacuatie – en ook het verlate politieke gebaar van het kabinet naar al het Afghaanse personeel (niet alleen tolken) – voor velen te laat komt. De capaciteit voor evacuatie is beperkt, stelt Buitenlandse Zaken. Dat werpt hobbels op voor veel Afghaanse medewerkers, ook al liet het kabinet afgelopen woensdag weten dat het de wil van de Tweede Kamer om ‘zo snel mogelijk’ al het Afghaanse personeel van Nederlandse organisaties te evacueren ‘naar letter en geest’ zou uitvoeren.

Schrijnendste gevallen

Ontwikkelingsorganisaties zien twee barrières voor hun personeel, dat in theorie nu ook in veiligheid gebracht moet worden. Want hoewel bijna al het personeel van sommige organisaties weg wil, heeft Buitenlandse Zaken ontwikkelingsorganisaties gemaand alleen de ‘schrijnendste gevallen’ door te geven.

Gelukkigen die wel ‘op de lijst’ komen, krijgen te maken met strikte regels over familie die mee mag: de partner en ‘afhankelijke kinderen’. ‘Dus een inwonende, zieke oma mag niet mee’, zegt een bron uit een ontwikkelingsorganisatie, die anoniem wil blijven om medewerkers niet in gevaar te brengen. ‘Dat leidt tot enorme trauma’s, en toont andermaal dat onze cultuur de Afghaanse niet begrijpt.’ Het gevolg: ten minste één vrouwenrechtenactiviste die groot gevaar loopt, heeft besloten om om deze reden in Afghanistan te blijven.

Ook in de Tweede Kamer wordt gemord. ‘Andere landen doen het effectiever en dan druk ik me diplomatiek uit’, zei Derk Boswijk (CDA) tegen Nu.nl. Oud-vakbondsleider Anne-Marie Snels van de militaire vakbond AFMP FNV, die dagelijks noodkreten van Afghaans personeel ontvangt, zegt: ‘Als we het met deze snelheid blijven doen, en op deze manier, gaan er heel veel mensen achterblijven.’