Evacuatie stokt nu ook in politiek Den Haag: onduidelijkheid over cijfers en beleid

Een vliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht stijgt op van het vliegveld van Kabul, afgelopen maandag, de laatste dag van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan. Beeld Aamir Qureshi / AFP

Net als andere Europese landen zoekt Nederland naar wegen om de gestaakte evacuatie van landgenoten en Afghaans personeel voort te zetten. Terwijl veel onzeker is over de achterblijvers en de evacuatielijst, verwijzen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie sinds eind vorige week naar de ‘complexe situatie’ als uitleg voor het uitblijven van nadere informatie.

Wel zegt het kabinet, bij monde van demissionair staatssecretaris Broekers-Knol(Justitie en Veiligheid) in schriftelijk overleg met de Kamer, dat er ‘circa 13.000 mails’ zijn binnengekomen van mensen die geëvacueerd willen worden, ‘waarvan het overgrote deel, ondanks de grote inspanningen, nog niet is geregistreerd’. Vermoedelijk zitten hier veel dubbelingen in.

De toezegging vorige week dat er contact zou worden gehouden met achterblijvers lijkt niet of maar zeer ten dele gestand gedaan, gezien de noodkreten die Nederlandse vrijwilligers en media bereiken vanuit Afghanistan. Buitenlandse Zaken zegt desgevraagd dat een team van vijftig mensen bezig is met de registratie van personen die zich aanmelden voor evacuatie en het directe contact met mensen. De hoop is dat spoedig meer informatie kan worden gegeven over de aantallen.

Op ‘de lijst’ en toch weggestuurd

Het uitblijven van informatie verbaast CDA-Kamerlid Derk Boswijk, die zelf vorige week intensief betrokken was bij het – op afstand – helpen evacueren van mensen uit Kabul. ‘We hebben het continu over ‘de lijst’, maar het is me vorige week al duidelijk geworden dat als je daar op stond, toch weggestuurd kon worden van het vliegveld.’ Het uitblijven van nadere informatie bevestigt zijn vermoeden ‘dat de administratie niet op orde was en is’.

Boswijk is ook niet te spreken over het feit dat achtergebleven mensen niet worden benaderd – zeker nu hun situatie nijpender wordt. ‘Ik snap dat je niet iedereen weg kunt krijgen, maar je kunt toch op z’n minst een belletje plegen?’

Ondertussen doet het kabinet pogingen de hervatting van de evacuatie op termijn mogelijk te maken. Woensdag maakte demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag in Qatar bekend dat de ambassade in Kabul tijdelijk naar dat land verhuist (in navolging van die van onder meer de Verenigde Staten). Volgens het Afghaanse Tolo News heeft de Nederlandse delegatie in Qatar ook met een vertegenwoordiger van de Taliban gesproken. Demissionair premier Rutte zei dinsdagavond, na overleg met president Macron in Parijs, dat Nederland in Europees verband naar mogelijkheden zoekt om gezamenlijk weer een post te kunnen openen in Kabul.

Rutte: ‘Per geval bekijken’

Hij plaatste vraagtekens bij het perspectief van Afghanen die voor evacuatie in aanmerking komen, maar zelf naar een buurland zijn gereisd. Of zij nog wel kunnen doorreizen naar Nederland ‘moet per geval worden bekeken’, zei Rutte. Daarmee stipt hij een gevoelig onderwerp aan, waarover binnen de demissionaire coalitie verschillend wordt gedacht.

Een paar dagen na de val van Kabul nam een Kamermeerderheid – tegen de zin van de VVD, die het voorstel ‘niet afgebakend genoeg’ vond – de motie-Belhaj (D66) aan. Die motie ontslaat, net zoals eerder bij de tolken, al het Afghaanse personeel dat voor Nederland werkte – dus inclusief mensenrechtenactivisten, bewakers, fixers van journalisten en ontwikkelingswerkers – van de plicht om aan te tonen dat ze worden vervolgd, en vraagt het kabinet hen te evacueren.

Ruttes uitspraak daarover in Parijs ligt in het verlengde van het VVD-standpunt. Peter Valstar (VVD) zei daar woensdag over: ‘Afghanen die voor de Nederlandse krijgsmacht hebben gewerkt en in direct levensgevaar verkeren, moeten we in veiligheid proberen te brengen. Het belangrijkste is dat zij Afghanistan uit komen en dus in veiligheid zijn. Per geval zal moeten worden bekeken of zij in aanmerking komen voor opvang in Nederland.’

Boswijk herinnert echter aan de toezegging van het kabinet dat de motie-Belhaj ‘naar letter en geest’ zal worden uitgevoerd, en vertrouwt erop dat dat ook zal gebeuren. ‘Als het opeens anders blijkt te zijn, hebben we wel een dingetje.’ Salima Belhaj laat weten dat ze de opmerkingen van Rutte gelezen heeft. ‘Ik ga er gewoon van uit dat de motie wordt uitgevoerd.’