Eva de Goeij, de pragmatische lobbyist die de abortuswetgeving weer op de agenda zette

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Eind 2018 raakt neurowetenschapper Eva de Goeij (31) ongewenst zwanger. Over de keuze voor een abortus hoeft ze niet lang na te denken: ze is jong en ze is er nog niet aan toe om een kind op te voeden. Maar eenmaal bij de Haagse kliniek staan anti-abortusactivisten klaar om De Goeij – en andere cliënten – te belagen. ‘Moordenaar’, schreeuwen ze haar toe. ‘Je gaat naar de hel!’

Wat de anti-abortusactivisten niet konden bevroeden, is dat De Goeij door hun protesten en intimidatie allerminst spijt kreeg van haar keuze. Sterker: ze begon publiekelijk op te komen voor het recht op abortuszorg en stortte zich op activisme. Onlangs schopte ze het tot voorzitter van Ava, de eerste Nederlandse belangenorganisatie voor vrouwen die betere toegang willen tot abortus en anticonceptie.

Bijna vier jaar na haar abortus viert De Goeij haar eerste grote overwinning als activist: de verplichte vijf dagen bedenktijd voor abortus verdwijnt uit de abortuswetgeving. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde dinsdag voor de historische wijziging in de veertig jaar oude wet, die sinds de invoering niet is aangepast.

Abortus redt levens

Zonder een stevige politieke lobby was het initiatiefwetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) er mogelijk nooit geweest. De Goeij was betrokken bij het voortraject van de lobby. Pia Dijkstra, Lilianne Ploumen en Jan Paternotte: de meest uitgesproken politieke voorstanders hebben haar nummer in hun telefoonlijst staan. ‘Zij heeft duidelijk gemaakt dat deze wetswijziging niet alleen leidt tot betere zorg, maar ook een signaal is dat Nederland het recht op abortus juist wil versterken’, zegt Paternotte, die het stokje overnam van Dijkstra. ‘Dat is belangrijk, want de beweging tegen abortus wint de afgelopen tijd aan kracht.’

Haar eerste activistische stappen zette De Goeij bij de Bovengrondse, een platform voor ‘instapfeminisme’ dat in 2018 werd opgericht door onder meer Santi van den Toorn (32), al sinds diens peutertijd bevriend met De Goeij. Wat volgt, zijn hectische jaren waarin Van den Toorn en De Goeij gemiddeld drie dagen per week onbezoldigd vrijmaken voor feministisch activisme. ‘Eva is grondig, roept nooit zomaar wat’, zegt Van den Toorn. Daarnaast is ze pragmatisch, zegt haar jeugdvriend. ‘Dankzij die combinatie weet ze veel te bereiken.’ De twee organiseren campagnes over huiselijk geweld tijdens de coronacrisis, over menstruatie-armoede en aanpassing van de abortuswetgeving. De slogan: ‘Abortus redt levens.’

Haar grote kracht, volgens oud-collega’s en bekenden die de Volkskrant sprak, is het onderwerp onder de aandacht brengen volgens het credo van de tweede Nederlandse feministische golf: het persoonlijke is politiek. Het verhaal van haar eigen abortus en de intimidatie bij de poort vertelt ze zonder scrupules in de media. En dat doet ze ‘goed en professioneel’, aldus Jenneke van Ditzhuijzen, universitair docent met een specialisatie in seksuele gezondheid en abortus (Universiteit Utrecht), die met De Goeij samenwerkt. Met haar eigen abortus-ervaring wist De Goeij de abortuszorg en conservatieve tegenkrachten weer in het blikveld brengen, zegt Van Ditzhuijzen. ‘Waardoor ook in de politiek mensen dachten: wat is dat eigenlijk voor achterlijks dat we vrouwen niet vertrouwen om zelf een besluit te maken?’

Abortusbuddy’s

Maar De Goeij is niet alleen een ervaringsdeskundige. ‘Daarmee wordt ze tekort gedaan of doet ze zichzelf tekort’, zegt Christa Compas, voormalig directeur van het Humanistisch Verbond, die De Goeij in aannam als programmamanager. Bovenal wordt De Goeij door haar voormalige werkgever herinnerd als een ‘bright mind’, die graag nadenkt over filosofische en medisch-ethische vragen met betrekking tot abortus en het zelfbeschikkingsrecht van een vrouw. Bij abstracte overpeinzingen blijft het niet, die zet ze om in slimme campagnes, zegt Compas. ‘Van een leus als ‘abortus redt levens’ kun je zeggen: dat is een woordspel. Maar het is ook een heel andere manier om het onderwerp te framen’.

Het eerste contact tussen Compas en De Goeij vond plaats toen de wekelijkse protesten van anti-abortusactivisten bij klinieken brutaler en grimmiger van aard werden. Compas opperde het idee om ‘abortusbuddy’s’, vrijwilligers die vrouwen naar de ingang van een abortuskliniek begeleiden, in te zetten. De uitwerking werd een doorslaand succes: duizenden vrouwen meldden zich aan als vrijwilliger, het project haalde meermaals het nieuws. Christa Compas was erg onder de indruk. ‘Toen een vacature vrijkwam bij het Humanistisch Verbond, dacht ik: ‘Wow, ik hoop dat ze solliciteert.’

Dat de bedenktijd op abortus is afgeschaft, betekent allerminst dat De Goeij klaar is met het onderwerp. Belangenorganisatie Ava – een afkorting van ‘anticonceptie, vrije keuze en abortus’ – begint dit jaar onder leiding van De Goeij een grootschalig onderzoek naar de ervaringen met abortus en anticonceptiemiddelen. Subsidies krijgt Ava niet, dus ook de fondsenwerving vraagt aandacht.

De Goeij heeft dan ook nauwelijks tijd om de wetswijziging te vieren. Goed, heel misschien nog een klein feestje met een paar politici. Maar de volgende lobbyklus dient zich alweer aan: het wetsvoorstel om de abortuspil via de huisarts beschikbaar te maken.