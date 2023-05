Euthanasie moet mogelijk zijn bij ‘voltooid leven’, meent eenvijfde van de artsen

Een oude vrouw in een nachtpon. 58 procent van de Nederlanders vindt dat ouderen die levensmoe zijn in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie. Beeld ANP

Deze stijging komt volgens hoogleraar en onderzoeksleider Agnes van der Heide doordat artsen in de loop der jaren de beleving van patiënten steeds zwaarder mee zijn gaan wegen in hun oordeel. ‘Er komt steeds meer nadruk te liggen op hoe patiënten hun lijden ervaren.’ Ook in de strafzaak tegen de arts die euthanasie uitvoerde op een wilsonbekwame patiënt benoemde de rechter expliciet dat de beleving van de patiënt belangrijk is, stelt ze.

Het idee dat ouderen die hun leven voltooid achten met hulp van een arts uit het leven kunnen stappen, vooral gepropageerd door D66, is al jaren omstreden. Euthanasie voor mensen die ‘klaar’ zijn met leven is wettelijk niet toegestaan; dit mag alleen als er een medische grondslag is. Daaronder vallen onder meer patiënten met kanker, dementie, psychische stoornissen of een stapeling van ouderdomsklachten.

Politiek gezien is het al jarenlang stil rondom het Voltooid Leven-wetsvoorstel dat D66 eerder indiende. Volgens dat voorstel moeten mensen boven de 75 met ‘een persistente doodswens’ een beroep kunnen doen op hulp door een arts, zodat zij op een vredige manier kunnen sterven. In mei 2022 uitte de Raad van State forse kritiek op het voorstel, omdat het onvoldoende waarborgen zou bieden om te voorkomen dat mensen onvrijwillig of in een opwelling uit het leven stappen.

Rommelen met medicatie

Toch is bij artsen nu een kentering zichtbaar. ‘Ik kan me levendig voorstellen dat je er klaar mee bent’, zegt een specialist ouderengeneeskunde in het rapport. ‘En ik zal er ook zeer zeker niet negatief tegenover staan. Daar moet je zeer zeker serieus mee omgaan en die mensen, die gun ik ook wel dat ze in bed mogen gaan liggen, spuitje krijgen en er dan niet meer zijn. En niet dat ze moeten rommelen met allerlei medicatie om er zelf maar een einde aan te maken.’

Ook onder Nederlanders blijkt een meerderheid voor euthanasie bij ‘voltooid leven’. Volgens het rapport steunt 58 procent van de Nederlanders de stelling dat ouderen ‘die levensmoe zijn in aanmerking moeten kunnen komen voor euthanasie’.

Uit het rapport blijkt verder dat de steun voor euthanasie en zelfbeschikking onder Nederlanders opnieuw is gegroeid: 60 procent van de bevolking vond in 2022 dat iedereen dit recht moet hebben. In 2016 was dat nog 53 procent. Het aantal euthanasieën stijgt bovendien al jaren. ‘Euthanasie wordt maatschappelijk steeds meer geaccepteerd’, zegt Van der Heide. ‘Maar gezien de groei zouden we wel moeten nadenken over de vraag hoe de wet er over twintig jaar uit moet zien. De toetsingscommissies zitten nu wel aan de grens van wat ze aankunnen. Bovendien is de wet nu vooral gericht op artsen.’

Palliatieve sedatie

Opvallend is ook dat palliatieve sedatie de afgelopen jaren sterk steeg. Zo was in 2015 in 18 procent van alle sterfgevallen sprake van palliatieve sedatie, in 2022 groeide dat naar 23 procent. ‘Dit is een opmerkelijk hoog percentage’, zegt Van der Heide. ‘Wij vermoeden dat dit te maken heeft met de toenemende behoefte van mensen om de controle te houden tijdens hun laatste levensfase.’