Euthanasie bij demente ouderen leidde opnieuw tot machtsstrijd

Nadat de Hoge Raad vorig jaar de positie van de arts versterkte bij ingewikkelde euthanasievraagstukken, is topman bij het Openbaar Ministerie (OM) Rinus Otte achter de schermen blijven duwen om meer grip te krijgen op de euthanasiepraktijk. Hij verzette zich tegen aanpassingen in de euthanasierichtlijnen rond ernstig dementerenden, die door de toetsingscommissies zijn ingevoerd. Ook wilde hij een onafhankelijk onderzoek naar deze commissies.

Dat blijkt uit brieven die dagblad Trouw in handen kreeg en waarvan de inhoud door verschillende betrokkenen wordt bevestigd. Daarmee staan de schijnwerpers opnieuw vol op de strijd in het Nederlandse euthanasiedebat, die ruim een jaar geleden juist beslecht leek.

Die strijd begint eind 2018 als het OM onder leiding van Otte besluit om verpleeghuisarts Marinou Arends te vervolgen voor moord. Aanleiding is de euthanasie op een vergevorderd dementerende vrouw. Voor Otte is de rechtszaak een mijlpaal. Vlak daarvoor heeft hij een andere koers aangekondigd bij het OM. Volgens hem moeten artsen er niet tegenop zien om zich na euthanasie bij de rechter te verantwoorden.

De rechter maakt een jaar later korte metten met de beschuldigingen aan het adres van Arends. Ze wordt ontslagen van rechtsvervolging. Wel wordt de zaak voorgelegd aan de Hoge Raad, met als doel jurisprudentie te verkrijgen.

Ook de Hoge Raad stelt dat de arts op alle cruciale punten juist heeft gehandeld. Sterker nog: in het arrest stelt de Hoge Raad dat de wetgever heeft gekozen voor een systeem waarin de beoordeling van de arts ‘primair buiten het strafrecht’ plaatsvindt. Voor de strafrechter past een ‘terughoudende opstelling’, aldus het arrest.

De zaak wordt gezien als een forse nederlaag voor OM-topman Otte. Tegen het arrest is geen hoger beroep mogelijk. Toch geeft Otte in het openbaar geen krimp. Volgens hem heeft de Hoge Raad ‘verschillende belangrijke vragen beantwoord’.

Bemoeienis

Maar nu blijkt dus dat Otte zich na die uitspraak niet bepaald terughoudender is gaan opstellen. Zo bemoeit hij zich met het in zijn ogen geringe aantal zaken dat Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) voorleggen aan het OM. Deze commissies toetsen alle euthanasiegevallen en pas als zij een euthanasie als onzorgvuldig beoordelen, wordt de zaak doorgestuurd naar justitie. Die bepaalt vervolgens of de arts moet worden vervolgd. Alle andere euthanasiezaken komen niet bij het OM terecht.

Het afgelopen jaar werden er slechts twee zaken als onzorgvuldig beoordeeld. Het jaar ervoor waren dat er vier. Volgens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) toont dit aan hoe zorgvuldig de Nederlandse praktijk is. Maar Otte ziet dit anders: ‘Als deze dalende lijn samenhangt met een onjuiste interpretatie van de zorgvuldigheidscriteria of de toetsende rol van de RTE, is dit reden tot zorg’, citeert Trouw een van zijn brieven.

Daarnaast toonde de OM-topman aan meerdere partijen zijn ongenoegen over de veranderingen in de euthanasierichtlijnen (ook wel euthanasiecode genoemd) die eind 2020 werden doorgevoerd. De toetsingscommissies (RTE) wijzigden deze code op meerdere punten na het arrest van de Hoge Raad in de zaak-Arends. In de aangepaste code staat onder meer dat artsen de ruimte hebben te interpreteren wat een patiënt heeft bedoeld met zijn schriftelijke wilsverklaring, ook als die juridisch niet perfect in elkaar zit.

OM-topman Otte is het niet eens met deze uitleg van het arrest, blijkt uit de brieven. Volgens hem zouden de RTE’s in de euthanasiecode verder gaan dan de Hoge Raad en is er sprake van een ‘verruiming van de euthanasiemogelijkheden’. Bij minister Grapperhaus van Justitie pleitte Otte mede daarom voor een ‘onafhankelijk onderzoek’ naar de oordelen van de RTE’s.

Powerplay

Door critici wordt zijn kritiek op de RTE’s gezien als powerplay, als een manier om zich alsnog te verzetten tegen het arrest van de Hoge Raad. Ze stellen dat hij zich buitenspel gezet voelt. ‘Het OM is bezig met een ordinaire machtsgreep’, stelt de NVVE. ‘En OM-topman Rinus Otte toont zich een slecht verliezer nadat de Hoge Raad geen spaan heel hield van zijn aanpak.’

Toch is het OM niet de enige met kritiek op de aangepaste code. Ook artsenorganisatie KNMG stelt de kritiek op de euthanasiecode ‘op hoofdlijnen’ te onderschrijven, al zegt een woordvoerster wegens vakanties hier verder niet op in te kunnen gaan. Dit najaar komt de KNMG – na lange vertraging – met een standpunt over euthanasie bij ernstig dementerenden.

De toetsingscommissies zeggen over de kritiek gesprekken te voeren met Otte. ‘Wij gaan over onze eigen euthanasiecode’, zegt voorzitter Jeroen Recourt van de RTE’s. ‘Dat is onze taak. Maar we gaan wel in gesprek met alle betrokken partijen. Als ze zinvolle dingen zeggen, dan kijken we daarnaar. Er wás een stevig debat tussen ons. Maar inmiddels is dat een dialoog geworden. Van een conflict is geen sprake.’ Hij bestrijdt dat de RTE’s onzorgvuldige oordelen zouden vellen.

Expertisecentrum Euthanasie, waar complexe euthanasiegevallen terecht komen, ziet de discussie ondertussen met lede ogen aan. ‘De strijd over de interpretatie van het arrest van de Hoge Raad zaait onrust’, zegt een woordvoerder. ‘En dat is niet in het belang van de euthanasiepraktijk en niet in het belang van de patiënt. Want deze discussie leidt tot nog meer terughoudendheid bij artsen. En dat leidt tot een nog grotere stijging in het aantal aanmeldingen dat wij binnen krijgen.’

Het OM wil niet ingaan op de rol van Otte of ander inhoudelijk commentaar geven. Het zegt in een reactie slechts dat het ‘voorstander is van onafhankelijk toezicht’.