Eurovisie Songfestival: een duur feestje om Nederland mee op de kaart te zetten

Na de feestvreugde over de winst van Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival in Israël rest nu de vraag: wat houdt het in – organisatorisch en financieel – om het muzikale evenement in 2020 op Nederlandse bodem te houden?

‘Vergelijk het met het organiseren van een groot internationaal sportevenement’, zegt Danny Vormer, woordvoerder van de publieke omroep, over de organisatorische klus die Nederland te wachten staat. ‘Het Songfestival zal over een paar dagen uitgesmeerd worden. Dan heb je te maken met tienduizenden internationale bezoekers en honderden journalisten. Die moeten allemaal in hotels verblijven. En dan heb je ook nog een locatie nodig voor het evenement zelf, die groot genoeg moet zijn.’

Volgens Vormer zal de komende weken een speciaal projectteam aan de slag gaan met voorbereidende werkzaamheden voor het te houden Songfestival. Een van hun taken is het doornemen van de bidbooks van steden die het muziekevenement willen binnenhalen.

In de regel wordt het muziekevenement in de hoofdstad van het winnende land gehouden. Amsterdam, met grote evenementenhallen als de Ziggo Dome en de Rai, lijkt voor Nederland de meest aangewezen locatie. Een uitgemaakte zaak is dat echter nog niet. ‘We kunnen nog niks zeggen over welke stad de meeste kans maakt’, aldus Vormer. ‘Binnen korte termijn maken we bekend op welke stad de keuze is gevallen.’

Steden bieden zich aan

Ondertussen is de koortsige citymarketing in verschillende steden alvast losgebroken. Kort nadat Duncan Laurence had gewonnen, meldde zich al een rijtje steden als gastheer: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Arnhem en Maastricht. Maastricht betoont zich het ijverigst. PR-medewerkers stuurden e-mails rond waarin Maastricht wordt aangeprezen ‘als meest Europese stad van Nederland’, waar in 1992 de grondslagen werden gelegd voor de Europese Unie.

Daarnaast heeft Maastricht het Mecc, het Maastrichts Expositie en Congres Centrum, dat vier evenementenhallen telt waar tussen de vijf- tot tienduizend mensen terecht kunnen. Maastricht ‘staat in de startblokken’ en heeft het ‘draaiboek’ voor het Eurovisie Songfestival 2020 al klaarliggen.

‘Maastricht heeft alles in huis om dit evenement te hosten’, zegt Frank Mimpen, commercieel directeur van het Mecc. ‘De stad heeft een grote Europese betekenis en ligt dicht bij het drielandenpunt. Daarnaast hebben we met Mecc een locatie die groot genoeg is voor het evenement. Om maar niet te spreken over de enorme Maastrichtse gastvrijheid. Het zit in onze genen om een goede gastheer te zijn.’

Kosten

Hoeveel de organisatie van het Eurovisie Songfestival Nederland precies zal gaan kosten, valt nog niet te zeggen. Winnende landen die Nederland voorgingen waren tussen de 15- en 30 miljoen euro kwijt. Uitschieter was het olierijke Azerbeidzjan, dat in 2012 maar liefst 60 miljoen euro uitgaf aan het muziekevenement.

Het totaalbedrag wordt bij elkaar gebracht door verschillende partijen. Het grootste deel – tussen de 10- en 20 miljoen euro – is voor rekening van de AvroTros, de tv-omroep die het Songfestival elk jaar uitzendt. De European Broadcast Union (EBU), het samenwerkingsverband van Europese publieke omroepen dat het Eurovisie Songfestival sinds jaar en dag produceert, brengt ongeveer 6 miljoen euro in. Een ander deel van het bedrag wordt opgebracht door de stad waar het Eurovisie Songfestival gehouden zal worden.

Financiële winst valt er uit het organiseren van het Eurovisie Songfestival waarschijnlijk niet te halen. The Royal Bank of Scotland becijferde drie jaar geleden dat de inkomsten uit het toerisme die gemoeid zijn met het Songfestival soms ver achterblijven bij de kosten. Zo betaalde Denemarken in 2014 rond de 45 miljoen euro om het evenement te organiseren, terwijl het aan het Eurovisie Songfestival-toerisme niet veel meer verdiende dan 14 miljoen euro.

Jos Vranken, algemeen directeur van NBTC Holland Marketing, hoopt vooral dat Nederland zijn rol als gastland zal aangrijpen om minder voor de hand liggende steden en regio’s onder de aandacht te brengen. ‘Aangezien de meeste Songfestival-fans al bekend zijn met onze hoofdstad, is dit een uitgelezen kans voor steden als Arnhem, Rotterdam of Zwolle om zich te profileren. Op die manier laat Nederland wereldwijd zien dat we meer te bieden hebben dan de traditionele iconen en plekken.’

‘What the hell just happened?’ Met die woorden opende Duncan Laurence zaterdagnacht de persconferentie. Deze vijf factoren hielpen hem uit te groeien tot de grote favoriet. Ruim 4,4 miljoen Nederlanders zagen zaterdagavond hoe Duncan Laurence, na een spannende nek-aan-nekrace, het Songfestival won, met gejuich in menig huiskamer tot gevolg. Dat zag er ongeveer zo uit.

Voor Frank Mimpen van het Mecc bestaat de ‘pay-off’ van het Eurovisie Songfestival uit meer dan alleen het directe financiële kostenplaatje. Over een jaar zullen 200 miljoen kijkers opnieuw gekluisterd zitten aan de buis – een ideaal moment voor Nederland om de rest van de wereld te laten zien wat het in huis heeft.

Ook Danny Vormer, perswoordvoerder van de publieke omroep, ziet het Eurovisie Songfestival als een uitgelezen moment om Nederland op de kaart te zetten. ‘We willen de wereld kennis laten maken met het beste van het beste dat we in Nederland hebben, op organisatorisch gebied, op technisch gebied en op creatief gebied’, aldus Vormer. ‘Met het Eurovisie Songfestival hebben we een fantastische kans om uit te pakken.’