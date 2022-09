EuroPride in Servië onder druk na uitlatingen president, lhbti-activisten wijken niet

Demonstratie in Belgrado tegen EuroPride op 28 augustus. Beeld ANP / EPA

De aandacht van de aanwezige Servische pers gaat zaterdag 27 augustus vooral uit naar de deal die Servië zojuist met Kosovo heeft gesloten na een ruzie omtrent identiteitskaarten. Tot de Servische president Aleksandar Vucic vrijwel uit het niets laat vallen dat de EuroPride in Belgrado over twee weken juist door de conflicten met Kosovo niet veilig te organiseren valt en wordt geannuleerd. ‘In een vrolijkere tijd is het evenement weer welkom’, zegt hij.

De verklaring van de centrumrechtse Vucic, bedreven in het inspelen op conservatieve en nationalistische sentimenten, werd direct bekritiseerd door lhbti-activisten én 145 Europarlementariërs, die een brief stuurden naar Vucic met de oproep de Pride door te laten gaan. De organisatie liet direct weten zich niks aan te trekken van de presidentiële uitlatingen: de festiviteiten deze week gaan gewoon door, bevestigt de organisatie aan de Volkskrant.

Al sinds 2000 ontvangt ieder jaar een andere Europese stad de EuroPride, een van de grootste lhbti-manifestaties ter wereld. Maar voor het eerst wil het staatshoofd van het organiserende land een streep door de activiteiten zetten.

Regenbooggordijn

Veel landen in Centraal en Oost-Europa staan er niet goed op wat betreft de acceptatie van lhbti’ers. De kaart van mensenrechtenorganisatie ILGA-Europe – op basis van acceptatie van en rechten voor lhbti’ers – laat een duidelijk negatief verloop oostwaarts zien. Polen stopte pas met het invoeren van ‘lhbti-vrije zones’ na hevige druk van de EU. Hongarije verbood onder meer het adopteren van kinderen voor homostellen, geslachtsverandering en voorlichting over homoseksualiteit door scholen en media.

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen. De Oekraïense regering bereidt een wet voor om het geregistreerd partnerschap voor lhbti-stellen mogelijk te maken. Het Sloveens Constitutioneel Hof verklaarde deze zomer het onderscheid tussen hetero- en homostellen in het huwelijksrecht onverenigbaar met de grondwet. Hierdoor doorbreekt Slovenië het ‘regenbooggordijn’ en wordt het het eerste land aan de oostkant van het voormalige IJzeren Gordijn waar het homohuwelijk legaal is. Het Tsjechisch parlement gaat in de komende maanden eveneens stemmen over het legaliseren van het homohuwelijk.

‘Natuurlijk zijn er veel negatieve ontwikkelingen op wetgevingsgebied in Oost-Europa, maar de acceptatie van lhbti’ers stijgt alleen maar’, zegt Rémy Bonny. De Belg, directeur van de Europese lhbti-organisatie Forbidden Colours, richt zich onder meer op het steunen van lhbti-bewegingen in Oost-Europa. ‘Sinds Orbán met die wetten is begonnen, is de opkomst bij de Budapest Pride verdubbeld’, zegt Bonny. ‘Ook in Polen zijn 25 Prides per jaar, door het hele land. Op optredens van homoseksuele zangers komen tienduizenden Poolse fans af.’

Rémy Bonny bij de Pride in Boedapest, Hongarije, deze zomer. Beeld Rémy Bonny

Opinieonderzoeken onderschrijven Bonny’s stelling. Een recente peiling toonde aan dat 64 procent van de Polen voor het homohuwelijk is. In Orbáns Hongarije was homo-acceptatie lang tanende, maar in een peiling van vorig jaar steunt 60 procent het homohuwelijk, ten opzichte van 33 procent in 2019. Bonny: ‘Er is een duidelijke tegenbeweging en die is nog nooit zo sterk geweest.’

Hooligans

Bonny bezoekt Prides in verscheidende landen waar lbhti-rechten onder druk staan, maandag vertrekt hij tevens naar Belgrado. ‘Maar de EuroPride heeft in mijn herinnering nog nooit zo onder druk gestaan door uitspraken van een staatshoofd.’

‘Geweld en discriminatie tegen lhbti’ers is een van Servië’s grootste problemen’, zegt Serviër Goran Miletic, organisator van de EuroPride. Lhbti’ers en lhbti-organisaties hebben regelmatig te maken met geweld en vandalisme van met name orthodoxe christenen, nationalisten en voetbalhooligans. Een belangrijke orthodoxe bisschop riep eind augustus op tot geweld tegen deelnemers van de EuroPride en zei dat hij de deelnemers wil vervloeken.

‘Ik verwacht zo’n twintigduizend bezoekers deze week en het zal spannend worden of de tegendemonstranten met meer zijn’, zegt Rémy Bonny. ‘Dat zou een unicum zijn.’ Na de woorden van president Vucic eind augustus trokken duizend mensen door de straten van Belgrado. De demonstranten, voornamelijk nationalisten en orthodoxen, keerden zich met borden als ‘Red onze kinderen en families’ tegen de EuroPride.

Muziekfestival

De evenementen, die maandag beginnen met lezingen, theatervoorstellingen en een muziekfestival, gaan gewoon door, zegt organisator Miletic: ‘De president heeft de bevoegdheid niet om de evenementen te annuleren, hij kan ze alleen verbieden. Maar daar hebben we niets van gehoord. Ik snap niet waar zijn opmerkingen vandaan komen.’

Ook het hoogtepunt van de EuroPride, de parade op zaterdag, gaat gewoon door. ‘We hebben alleen na overleg met de politie de route iets ingekort. Verder vertrouwen we erop dat de politie ons zal beschermen.’

Volgens Bonny maakt Servië in elk geval geen goede sier. ‘We hebben al genoeg problemen met Polen en Hongarije, omdat bij hun toetreding tot de EU in 2004 niet genoeg eisen zijn gesteld. Servië is kandidaat-lid, maar komt zo geen stap dichterbij.’