Europol: Nederland en België zijn nu de grootste invoerlanden van cocaïne in Europa

In El Salvador trof men een lading van 1,4 ton cocaïne aan. Beeld EPA

Dat concludeert de Europese politiedienst Europol in zijn eerste Cocaine Insights Report. Criminelen maken gebruik van grote scheepscontainers, waarmee ze grote hoeveelheden cocaïne in één keer uit Zuid-Amerika naar Europa halen. Hiervoor zijn de havens van Rotterdam en Antwerpen ideaal.

De drug is de afgelopen jaren makkelijker verkrijgbaar geworden in Europa en de kwaliteit ervan is toegenomen, ziet Europol. De hoeveelheid onderschepte cocaïne in West- en Centraal-Europa is de laatste vijf jaar bijna verdubbeld. Criminelen beconcurreren elkaar, gaan samenwerkingen aan en specialiseren zich, waardoor ze efficiënter te werk gaan. Het aantal aan de cocaïnehandel gerelateerde moorden, aanslagen, ontvoeringen en bedreigingen is volgens Europol ook toegenomen.

8.000 kilo per week

Ook in de Rotterdamse haven worden geregeld grote hoeveelheden cocaïne onderschept. Afgelopen juli nog ging het om 8.000 kilo in een week. Al drie jaar op rij verscherpt de haven het record voor hoeveelheid onderschepte cocaïne, dit jaar lijkt dat opnieuw te gaan gebeuren.

Dit kan voor een deel komen doordat de douane beter wordt in het onderscheppen van de drugs, maar instanties zijn het erover eens dat ook de toevoer toeneemt. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) groeit met name de hoeveelheid per vangst. ‘Steeds vaker komen we partijen van boven de 1.000 kilo tegen.’

Colombia

Colombia is nog altijd met afstand de grootste producent van cocaïne, volgens Europol. Het aantal criminele organisaties dat zich daar met de productie van deze drug bezighoudt, is versplinterd geraakt, onder meer door de vredesdeal tussen de regering en de communistische rebellengroep Farc, die in een groot deel van het land de teelt van cocabladeren in handen had.

Die versplintering heeft ook effect op de drugshandel in Europa, waar nieuwe criminele groepen deals hebben gesloten met de nieuwe organisaties. Zo hebben criminele netwerken uit de Balkan directe banden aangeknoopt met producenten in Zuid-Amerika. Dit zou onder meer de positie van de Italiaanse ’Ndrangheta, die traditioneel de handel over de Atlantische Oceaan domineert, hebben verzwakt.

Dat het aantal betrokken criminele groepen uitdijt, maakt het lastiger om de handel aan te pakken. Daarom adviseert Europol om de cocaïnehandel, waar alleen al in Europa vele miljarden euro’s in omgaan, bij de bron aan te pakken: de producenten in Zuid-Amerika.